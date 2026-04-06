「日経225先物」手口情報（6日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限1万2722枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月6日の日経225先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万2722枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 12722( 11877)
ソシエテジェネラル証券 6978( 6561)
バークレイズ証券 5672( 5575)
モルガンMUFG証券 1451( 1329)
ゴールドマン証券 4093( 1205)
JPモルガン証券 1739( 1118)
BNPパリバ証券 973( 798)
松井証券 749( 749)
日産証券 690( 690)
野村証券 1544( 684)
SBI証券 1215( 674)
楽天証券 979( 611)
ビーオブエー証券 1817( 606)
三菱UFJeスマート 648( 602)
みずほ証券 918( 584)
サスケハナ・ホンコン 544( 544)
インタラクティブ証券 479( 479)
シティグループ証券 1542( 417)
三菱UFJ証券 375( 306)
UBS証券 1104( 273)
HSBC証券 1100( 0)
SMBC日興証券 122( 0)
大和証券 102( 0)
ドイツ証券 18( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 41( 41)
ABNクリアリン証券 8( 8)
楽天証券 5( 5)
松井証券 5( 5)
SBI証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース