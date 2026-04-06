S・スピルバーグ「この経験はテレビでは味わえない」 映画『ハムネット』応援コメント映像解禁
クロエ・ジャオ監督の最新作『ハムネット』（4月10日公開）より、本作のプロデューサーを務める映画界の巨匠スティーヴン・スピルバーグの応援コメント映像が解禁された。
【動画】S・スピルバーグによる応援コメント映像
本作は、「第98回アカデミー賞」で主演女優賞（ジェシー・バックリー）を受賞したほか、「第83回ゴールデングローブ賞」で作品賞（ドラマ部門）と主演女優賞を獲得するなど、世界的に高い評価を受けている注目作だ。
解禁された映像でスピルバーグは、「全くの他人が同じ部屋で同じ経験をする」「映画を通じて観客はコミュニケーションができる。言葉にしなくても互いに通じ合えるんだ」と語り、映画館で共有される体験の価値を強調。「一緒に笑い、涙を流すことで感情を共有する――この経験はテレビの前では味わえないものだよ」と、本作を通して味わえる“映画体験”の魅力を力強く伝えている。
物語の舞台は16世紀イギリスの小さな村。森を愛し、薬草の知識に長けたアグネスと、ロンドンで劇作家として活動するウィリアム・シェイクスピア、そして3人の子どもたちが描かれる。夫が不在の中で家族を守るアグネスだったが、ある悲劇が訪れることで物語は大きく動き出す。
原作は、英女性小説賞や全米批評家協会賞を受賞したマギー・オファーレルの同名小説。アグネス役をジェシー・バックリー、ウィリアム役をポール・メスカルが演じるほか、エミリー・ワトソン、ジョー・アルウィンらが出演する。製作にはスピルバーグに加え、サム・メンデスが名を連ねている。
【動画】S・スピルバーグによる応援コメント映像
本作は、「第98回アカデミー賞」で主演女優賞（ジェシー・バックリー）を受賞したほか、「第83回ゴールデングローブ賞」で作品賞（ドラマ部門）と主演女優賞を獲得するなど、世界的に高い評価を受けている注目作だ。
物語の舞台は16世紀イギリスの小さな村。森を愛し、薬草の知識に長けたアグネスと、ロンドンで劇作家として活動するウィリアム・シェイクスピア、そして3人の子どもたちが描かれる。夫が不在の中で家族を守るアグネスだったが、ある悲劇が訪れることで物語は大きく動き出す。
原作は、英女性小説賞や全米批評家協会賞を受賞したマギー・オファーレルの同名小説。アグネス役をジェシー・バックリー、ウィリアム役をポール・メスカルが演じるほか、エミリー・ワトソン、ジョー・アルウィンらが出演する。製作にはスピルバーグに加え、サム・メンデスが名を連ねている。