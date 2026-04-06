Snow Man宮舘涼太、“OFFモード舘様”で『mini 5月号増刊』表紙に登場 ライブ中にロイヤルを脱ぎ捨てるエピソード披露
9人組グループ・Snow Manの宮舘涼太が11日発売のファッション誌『mini（ミニ）5月号増刊 宮舘涼太（Snow Man）ROYAL EDITION』（宝島社）の表紙を飾る。
【写真】なんか勇ましい…！ミッキー＆ミニーとともに決めポーズした宮舘涼太
恒例のSnow Manメンバーカラー表紙の第7弾。特集のテーマ「舘様、ストリートにお忍び中◆（ハート）」になぞらえて、表紙はまるでロイヤルな城を抜け出してきたかのような、赤いパジャマ姿で登場した。ロイヤルを休止したOFFモード舘様の、ストリートな装いが印象的なカットだ。
さらに、キュートな舘様からイケてる舘様まで、紅白の背景がおめでたい両面フォトカード風ピンナップ付き。裏面は、舘様がこぼしたロイヤルな言葉をプリントした豪華版の仕様になっている。
■編集部コメント
「今回はロイヤルから抜け出して、ストリートの世界に遊びに来たイメージです」とお伝えし、赤いパジャマコーデから撮影はスタート。赤いハート型からのぞいてもらうようにお願いすると、さすが日本初のアイドルと貴族の兼業（!?）といったご様子。ウインクや投げキス顔など期待以上のアイドル対応をしていただき、撮影中はスタッフから思わず「可愛い」という声が飛ぶ瞬間も。インタビューでは連ドラ初主演作『ターミネーターと恋しちゃったら』への意気込みや撮影エピソードをはじめ、舘様のロイヤル観、愛するものについてお話を伺いました。気品あふれる立ち振る舞いのなか、“思わずロイヤルを脱ぎ捨ててしまうシーンはありますか？”という問いに対し、「ライブ中、語尾に“〜ぜ！”が出るときは、ロイヤルを脱ぎ捨ててますね」とのお答えが印象的でした。
【写真】なんか勇ましい…！ミッキー＆ミニーとともに決めポーズした宮舘涼太
恒例のSnow Manメンバーカラー表紙の第7弾。特集のテーマ「舘様、ストリートにお忍び中◆（ハート）」になぞらえて、表紙はまるでロイヤルな城を抜け出してきたかのような、赤いパジャマ姿で登場した。ロイヤルを休止したOFFモード舘様の、ストリートな装いが印象的なカットだ。
■編集部コメント
「今回はロイヤルから抜け出して、ストリートの世界に遊びに来たイメージです」とお伝えし、赤いパジャマコーデから撮影はスタート。赤いハート型からのぞいてもらうようにお願いすると、さすが日本初のアイドルと貴族の兼業（!?）といったご様子。ウインクや投げキス顔など期待以上のアイドル対応をしていただき、撮影中はスタッフから思わず「可愛い」という声が飛ぶ瞬間も。インタビューでは連ドラ初主演作『ターミネーターと恋しちゃったら』への意気込みや撮影エピソードをはじめ、舘様のロイヤル観、愛するものについてお話を伺いました。気品あふれる立ち振る舞いのなか、“思わずロイヤルを脱ぎ捨ててしまうシーンはありますか？”という問いに対し、「ライブ中、語尾に“〜ぜ！”が出るときは、ロイヤルを脱ぎ捨ててますね」とのお答えが印象的でした。