Aぇ! group、4thシングル「でこぼこライフ」アー写＆ジャケ写公開 青空背景のさわやかなビジュアル披露
4人組グループ・Aぇ! groupが主演を務める映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日公開）の主題「でこぼこライフ」が6月17日にリリースされることが決定した。同グループ4枚目のシングルとなる。これに先駆け、アーティスト写真とジャケット写真のアートワークが公開された。
【画像】ちょっとシュール…！Aぇ! group4枚目のSingle「でこぼこライフ」初回盤A
同曲は、Aぇ! groupらしさ全開のバンドサウンドにのせて、「急がば回って、ザッツ・オーライ▼（ハート）」「これでいいのさ！」「ドンウォーリー・ボーイズ／ドンウォーリー・ガールズ」など、歌詞にポジティブなメッセージが詰め込まれており、背中を押してくれるような応援ソングだ。怒涛の展開がクセになり、ハイテンションになれる楽曲となっている。
今作は、初回限定盤A・初回限定盤B・初回限定盤C、通常盤に加え、映画公開を記念した特別仕様として「おそ松さん」描き下ろしアニメジャケットの「おそ松さん盤」をラインナップし、全5形態でのリリースとなる。
あわせて、最新のアーティスト写真および、コミカルさとスタイリッシュさを兼ね備えたジャケット写真も公開された。なお、「おそ松さん盤」のジャケットビジュアルおよび共通カップリング曲は、後日発表を予定している。
また、きょう6日より期間内に「でこぼこライフ」を予約すると、全員にフレークステッカーセット（メンバーソロ4枚セット）をプレゼントする早期予約もスタートしている。
Aぇ! groupは現在、全国8都市30公演で開催中のアリーナツアー『Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway』を開催中。25日の新潟公演より「Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway」記念特典付きとなるシングルの予約販売もツアー会場他で決定。詳細は後日告知される。
【画像】ちょっとシュール…！Aぇ! group4枚目のSingle「でこぼこライフ」初回盤A
同曲は、Aぇ! groupらしさ全開のバンドサウンドにのせて、「急がば回って、ザッツ・オーライ▼（ハート）」「これでいいのさ！」「ドンウォーリー・ボーイズ／ドンウォーリー・ガールズ」など、歌詞にポジティブなメッセージが詰め込まれており、背中を押してくれるような応援ソングだ。怒涛の展開がクセになり、ハイテンションになれる楽曲となっている。
あわせて、最新のアーティスト写真および、コミカルさとスタイリッシュさを兼ね備えたジャケット写真も公開された。なお、「おそ松さん盤」のジャケットビジュアルおよび共通カップリング曲は、後日発表を予定している。
また、きょう6日より期間内に「でこぼこライフ」を予約すると、全員にフレークステッカーセット（メンバーソロ4枚セット）をプレゼントする早期予約もスタートしている。
Aぇ! groupは現在、全国8都市30公演で開催中のアリーナツアー『Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway』を開催中。25日の新潟公演より「Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway」記念特典付きとなるシングルの予約販売もツアー会場他で決定。詳細は後日告知される。