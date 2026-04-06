最新情報・今後の天気（午後5時）

■6日の夜は九州や日本海側で雨降り出す

6日(月)夕方現在、西から雲や雨雲が広がり、天気は下り坂となっています。6日(月)の夜には沖縄や九州、日本海側の一部で雨の降り出す所があるでしょう。

鹿児島県では6日(月)の夜から7日(火)昼過ぎにかけて、沖縄県でも7日（火）は局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。

■7日の朝に傘が必要な地域は？

7日(火)の朝は沖縄〜北海道の広い範囲で傘が必要となりそうです。

関東は朝、出かけるときに降っていなくても、日中は本降りになる時間がありそうですので、傘は持っておくと安心です。一方、九州北部では朝降っていなければ、傘なしで出かけても大丈夫そうです。その他の西日本も日中は天気が回復へ向かうでしょう。

■6日は初夏の陽気、7日は…

6日(月)→7日(火)にかけては、気温の変化が大きくなりそうです。

7日(火)朝の気温は前日と大きく変わりませんが、日中の気温は前日ほど上がらない所が多く、特に九州〜関東で大幅ダウンとなる見込みです。6日(月)は初夏の陽気の所が多くなりましたが、7日(火)は各地でこの時期らしい気温となるでしょう。

さらに、雨あがりは各地で北よりの風が強まります。7日(火)夜は朝より冷える所が多くなりそうです。

■7日の天気イメージ

朝→沖縄、九州〜北海道の広い範囲で曇りや雨。東北の太平洋側や山陰、九州北部の一部で晴れ間も。

昼頃→沖縄、近畿〜北海道で曇りや雨。一方、九州や中国・四国は次第に天気が回復して晴れ間広がる。

夕方→西日本や東海で日差し戻る。北陸や北日本も一部で晴れ間。関東〜北日本は雨の所も。

夜→関東〜北日本でも天気は回復傾向。上空の寒気の影響で北日本は標高の高い山で雪も。

■7日(火)の予想最低気温 ※（）内は前日比と季節感

札幌 7℃（＋3 5月上旬）

仙台 11℃（±0 5月中旬）

新潟 11℃（＋2 5月上旬）

東京 16℃（＋1 5月下旬）

名古屋 16℃（＋4 5月下旬）

大阪 15℃（±0 5月上旬）

福岡 11℃（-2 4月中旬）

■7日(火)の予想最高気温 ※（）内は前日比と季節感

札幌 13℃（-1 4月下旬）

仙台 20℃（＋3 5月中旬）

新潟 14℃（-8 平年並み）

東京 18℃（-6 平年並み）

名古屋 17℃（-6 3月下旬）

大阪 17℃（-6 平年並み）

福岡 18℃（-6 平年並み）

【今週のポイント】

本州付近は、周期的に雨が降る予想です。傘の出番の多い1週間となりそうです。気温は平年より高い日が多いですが、週の中頃は一時的に冷えそうです。

8日(水)：全国的に晴れるでしょう。朝は久々に冷えそうです。

9日(木):北日本、東日本は引き続き晴れるでしょう。西日本は天気が下り坂となりそうです。

10日(金):全国的に傘の出番となるでしょう。近畿・東海を中心に雨脚が強まる予想です。また、風も強まり再び春の嵐に。

11日(土):北日本で雨が残りますが、関東〜九州では天気が回復へ向かいそうです。気温が上がり、東京は夏日に。

12日(日):晴れる所が多いでしょう。気温は引き続き高く、5月並み続出に。

13日(月):また西から雨雲が広がりそうです。