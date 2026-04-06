timeleszの菊池風磨さん（31）が7日放送の『上田と女がDEEPに吠える夜』にSPゲストとして登場することが発表され、タイプロ（timelesz project）時の心境について振り返りました。

番組では、新年度・新学期に考えたい令和のリーダーシップ論として“上手な叱り方”をテーマにトークを展開。ハラスメントに対する意識の高まりや、若手に辞められることを恐れるあまり、部下や後輩を叱れない人が急増しているという、今の時代をどう生き抜けばいいか、ゲストとともに語り合います。



菊池さんは、timeleszの新メンバーオーディション番組に出演した際、候補生への愛あるメッセージや伝え方が話題となりました。そのときのことについて「オーディションの時はガムシャラでした。それまでは後輩にも怒ったことがなかったです。嫌われたくないので…」と、元々は叱る行為が苦手だったと告白。オーディションを経た菊池さんが“菊池風磨流コミュニケーション術”について明かします。

■高橋みなみ「“ちゃんとやれよ！”って言ったらもう二度と修復できない」

10代でAKB48のチームキャプテンを務め、20歳から総監督としてグループ約300人をまとめる立場を経験した高橋みなみさん（34）は、「男性グループって真正面から“ちゃんとやれよ！”って言っても最後は肩組んで“頑張ろうな”っていけるイメージがあるんですけど、女性グループは面と向かって“ちゃんとやれよ！”って言ったらもう二度と修復できない」と、女性グループならではの難しさがあったと語りました。

オーディション番組でボイストレーナーとして菊池さんとともに、候補生を見てきた宮本美季さんは、「昔は結構キツめに言っても泣きながら食らいついてきたんですけど、今その温度感でいってしまうと、怖がって辞めてっちゃう子もいる。お互い顔色を読みつつ、空気を読みつつ、っていうのを求められてきている時代かなと思います」 と時代の変化について言及しています。

番組は、4月7日（火）よる11時59分から日本テレビ系にて放送予定です。