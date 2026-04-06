スピードスケートの郄木美帆選手が6日、都内で引退会見に臨みました。

会見冒頭、郄木選手へのプレゼントとして同じTOKIOインカラミに所属するスノーボード・平野歩夢選手がサプライズ登場しました。

平野選手はスケートボード男子ハーフパイプで、2014年ソチ大会、2018年平昌大会で銀メダル、2022年北京大会は金メダルを獲得。今年2月のミラノ・コルティナ大会は、直前に大ケガがありながらも、7位入賞となりました。

「僕がここに来て良かったのかなというのは正直あるんですけど」と語った平野選手は、「郄木さんとはオリンピックのときだったり、CMで一緒にさせてもらったりとか、そういうところで結構つながってきたなっていう。そこが印象的に覚えているところで」と郄木選手との関わりを明かしました。

郄木選手は、2月に3つの銅メダルを獲得するなど、オリンピック通算10個のメダルを獲得。そんなスケート界のレジェンドについて、平野選手は、「今回引退を聞いたので、同じ競技者として僕が理解できないくらい自分との戦いだったり、大変なこともあったのかなと。すべては分かりきらないですけど、感じてまして、これまで競技人生ご苦労様でしたということを伝えられたらなと思ってお邪魔させてもらいました」とねぎらいの言葉を贈りました。

郄木選手は、突然の平野選手の登場に、「今とってもびっくりしていて頭が真っ白なんですけど」と驚きを隠せない様子。

平野選手について、「同じ所属先で戦えるっていうことは私の一つの誇りで、誇りとともにオリンピックに挑めたのは貴重なものでしたし、平野選手の競技に挑む姿勢からたくさん刺激を受けていて、文字通り死ぬ気で競技に挑まれている姿を遠くではあるんですけど見ていて、私もこのままではいけないなと何度も思ったので、本当に感謝しています。本日はありがとうございました」と、平野選手に感謝の思いを示しました。