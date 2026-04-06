令和生まれの児童たちが、はじめて新1年生になりました。

【写真を見る】“令和生まれ”の新1年生 こだわりは｢星やバラ柄｣ 個性豊かなランドセルを背負い初登校 名古屋の市立小学校で入学式

（松本道弥アナウンサー 午前9時ごろ）

「名古屋市立東桜小学校です。きょう名古屋市立の小学校では、一斉に入学式が行われます。新1年生の笑顔が輝いています」

きょう、元気いっぱいに登校したのは73人の新1年生。

（新1年生）

Q.今どんな気持ち？

「めちゃくちゃ嬉しい」



Q.友達何人つくりたい？

「100人」





個性豊かなランドセル お気に入りは？

式では、加賀幸一校長が「自慢の芝生の運動場で、みんなと仲良く元気に遊んでください」と歓迎の言葉を送りました。

（松本）

「新1年生の教室をのぞいてみると、棚に置かれたランドセルには、それぞれ好きな色や個性が出ています」



これから6年間、児童たちが背負うことになる個性豊かなランドセルを見せてもらいました。

（新1年生）

Q.一番やりたいことは？

「算数頑張りたい」



「算数を頑張る！」と張り切る児童のランドセルは…



（新1年生）

Q.なにがお気に入り？

「ここの星」



（松本）

「裏地に白い星がいっぱいある。NASAと書いてある！」

一目惚れして購入 好きなところは？

一目惚れをして、自分でレジまで運んだというランドセル。



（新1年生）

Q.何が好きで選んだ？

「水色」

さらに、こちらのランドセルは中の柄に特徴があるそうで…



（新1年生）

Q.中のバラ柄がお気に入り？

「はい」

こだわりのランドセルはいくら？

見えないところにもこだわっているランドセルは、こちらも…



（新1年生）

「靴とかリボンとかいろいろ好き」

（保護者）

「8万円か9万円くらい」

Q.どんな気持ちで買った？

「6年間しっかり勉強してもらえればと思う」



（新1年生）

Q.ちゃんと勉強する

「する」