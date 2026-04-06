新日本プロレスは6日、都内で23歳7カ月の史上最年少でIWGPヘビー級王者に就いたカラム・ニューマンが会見した。

ベルトを持ち笑みをたたえて登場したニューマンは「両国の勝利から我慢しても笑顔が絶えない。俺はこの2年間、さまざまなことを挑戦してきて、ファンは悪者だというレッテルを貼ってきた。オスプレイがいなく、あいつが今までしてきたことの代わりとして、ユナイテッド・エンパイヤを率いてきた。だが、ファンがいろいろ悪くいってきたが、あいつと同じようなコスチュームを着てもまねごとをしていると悪口ばかり叩かれた。俺が史上最年少でG1に出場したときも、同じ。史上最年少でIWGPに挑戦したときも、いつも俺のことを悪くいう。ただ、どうだ。見てみろ。俺自身が正しかったと証明できた。見事、有言実行して史上最年少のIWGP王者になった。この結果さえあればいうことはない。新日本の史上最年少という誰も成し遂げられなかった歴史をつくった。オカダ、中邑、こういうやつらが今までやってきた歴史を塗り替えた。これからも新日本のライオンマークの下で戦っていく。決意を新たにし、たくさんの歴史を塗り替える。これからもファンを裏切り、有言実行で成し遂げる。俺の王国にひざまずき、プリンスのために道を明けといてくれ」とコメント。

NEW JAPAN CUPに続き、IWGPヘビー級の記録を塗り替えてきたが、影響はあったかの問いに「同じような質面で飽き飽きしている。俺が史上最高の外国人レスラーを証明する。最年少記録でNEW JAPAN CUPを勝利したことと目の前のベルトを手にしてきたこと。次はこれからG1クライマックスでの史上最年少の記録を塗り替えることだ」と次はG1の最年少記録更新を目標に挙げた。

5月4日の博多大会でIWGPヘビー級のベルトを懸けて鷹木信吾の挑戦を受ける。「かつて鷹木は俺の中で目指すレスラーだった。ドラゴンゲートで鷹木を知っている。ヘビー級に転向したときも参考にした。それは過去の話で今はすでに鷹木を超越している。どんたく（博多大会）でも簡単な試合になる」と豪語。両国でユナイテッド・エンパイアとギクシャクした場面があったが、「正直変な瞬間だった。オスプレイが新日本に帰ってきて、100％サポートするといったが、止めてきたのは変だなと思った。いろいろあったが解決しないといけないことがことがあった。バーに言って話し合った」と多少の違和感があったものの、話し合ったという。オスプレイ、HENARE、O―カーンとも仲直りしたかには「あの3人は初期メンバーで心配はしていない。大丈夫じゃないか。古いものから新しいものになったのも俺だし、古いものを壊したのもオスプレイだった。これからは俺が少し作り替えると思う」と話していた。