3月の選抜甲子園で放った本塁打が反響

プロ野球の今秋ドラフト1位候補として注目される17歳の日本人高校生に、海外からも熱い視線が注がれている。3月の選抜甲子園で放った本塁打の動画がX上で拡散。大物メジャーOBも「かなりすごい」と驚いている。

注目を浴びているのは山梨学院高の菰田陽生投手（3年）。身長194センチ、体重102キロという恵まれた体格で投打二刀流をこなす逸材。選抜では3月22日に行われた長崎日大との1回戦で左翼へ甲子園初アーチを放った。

この本塁打を捉えた映像を海外メディア「Z101」のドミニカ人MLB記者ヘクター・ゴメス氏が自身のXで投じると、SNS上で拡散。これに反応したのが、メジャー通算1939安打、オリックスでも2年間プレーしたアダム・ジョーンズ氏だ。

映像を引用し、自身のXで「おい、@TheJudge44（アーロン・ジャッジ）、君の“生き別れの兄弟”を見つけたよ。これはかなりすごいね（笑）@MLB @MLBNetwork」と絶賛。身長201センチ、体重128キロを誇る現役最強格の打者を引き合いに称え、驚きを隠せないようだった。



（THE ANSWER編集部）