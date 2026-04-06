井手上漠、へそ出しコーデでウエスト披露「引き締まってて流石」「甘いのも辛いのも似合って羨ましい」の声
【モデルプレス＝2026/04/06】モデルの井手上漠が4月5日、自身のInstagramを更新。出演したイベントでのオフショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】23歳ジェンダーレスモデル「カッコよすぎる」へそ出しコーデ
井手上は、4月5日に京セラドーム大阪にて開催された「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」での写真を複数枚投稿。「熱気をたまに浴びるのもやっぱ悪くない」「ありがとうございました」とコメントを添え、黒いミニ丈のトップスにローライズのパンツを合わせたクールなへそ出しコーディネートや、胸元のリボンがアクセントとなっているオフショルダーのフェミニンなトップス姿などを披露した。いずれのコーディネートもトップスとボトムスの隙間から美しく引き締まったウエストがのぞいている。
この投稿に、ファンからは「引き締まってて流石」「めちゃくちゃ憧れる」「カッコよすぎる」「甘いのも辛いのも似合って羨ましい」「いつ見ても可愛い」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】23歳ジェンダーレスモデル「カッコよすぎる」へそ出しコーデ
◆井手上漠、へそ出しコーデで美ウエスト披露
井手上は、4月5日に京セラドーム大阪にて開催された「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」での写真を複数枚投稿。「熱気をたまに浴びるのもやっぱ悪くない」「ありがとうございました」とコメントを添え、黒いミニ丈のトップスにローライズのパンツを合わせたクールなへそ出しコーディネートや、胸元のリボンがアクセントとなっているオフショルダーのフェミニンなトップス姿などを披露した。いずれのコーディネートもトップスとボトムスの隙間から美しく引き締まったウエストがのぞいている。
◆井手上漠の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「引き締まってて流石」「めちゃくちゃ憧れる」「カッコよすぎる」「甘いのも辛いのも似合って羨ましい」「いつ見ても可愛い」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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