Aぇ! group、4thシングル「でこぼこライフ」6月17日リリース決定 アーティスト写真＆ジャケットアートワークも解禁
【モデルプレス＝2026/04/06】Aぇ! groupが、6月17日に4thシングル「でこぼこライフ」をリリース決定。あわせて、新たなアーティスト写真とジャケットアートワークが公開された。
【写真】STARTOアイドル、4thシングル「でこぼこライフ」ジャケット写真
「でこぼこライフ」は、6月12日に全国公開となるグループで初主演を務める映画「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」の主題歌で、Aぇ! groupらしさ全開のバンドサウンドにのせて、「急がば回って、ザッツ・オーライ◆（※◆は正しくは「ハート」）」「これでいいのさ！」「ドンウォーリー・ボーイズ / ドンウォーリー・ガールズ」など、圧倒的ポジティブなメッセージの詰め込まれた歌詞が背中を押してくれる応援ソング。怒涛の展開がクセになる、聴けば誰でも絶対にハイテンションになれる楽曲となっている。
本作は、初回限定盤A・初回限定盤B・初回限定盤C、通常盤に加え、映画公開を記念した特別仕様として「おそ松さん」描き下ろしアニメジャケットの「おそ松さん盤」をラインナップし、全5形態でのリリースとなる。あわせて、最新のアーティスト写真および、コミカルさとスタイリッシュさを兼ね備えたジャケット写真も公開。なお、「おそ松さん盤」のジャケットビジュアルおよび共通カップリング曲は、後日発表が予定されている。
またAぇ! groupは現在、全国8都市30公演で開催中のアリーナツアー「Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway」を開催中。4月25日の新潟公演より、「Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway」記念特典付きとなるシングルの予約販売もツアー会場他で決定。詳細は後日告知される。
Aぇ! group
「でこぼこライフ」
2026.06.17（水）発売
【初回限定盤A】
・CD
M-1「でこぼこライフ」
M-2「タイトル未定」※全形態共通
M-3「Rain Sick」※初回限定盤Aのみ収録
・Blu-ray／DVD（共通）
「でこぼこライフ」Music Video
「でこぼこライフ」Music Video Making
【初回限定盤B】
・CD
M-1「でこぼこライフ」
M-2「タイトル未定」※全形態共通
M-3「サマー・ドラマ」※初回限定盤Bのみ収録
・Blu-ray／DVD（共通）
「タイトル未定」Music Video
「タイトル未定」Making Video Making
【初回限定盤C】
・CD
M-1「でこぼこライフ」
M-2「タイトル未定」※全形態共通
M-3「GET THE FIRE」※初回限定盤Ｃのみ収録
・Blu-ray／DVD（共通）
特典映像
「でこぼこライフ」Photoshoot Making
【通常盤】
・CD
M-1「でこぼこライフ」
M-2「タイトル未定」※全形態共通
M-3「Sweetness」※通常盤のみ収録
【おそ松さん盤】
・CD
M-1「でこぼこライフ」
M-2「タイトル未定」※全形態共通
【特典情報】
【早期予約特典（全形態共通／期間限定）】
・特典名
フレークステッカーセット（メンバーソロ4種）
・早期予約特典受付期間
・オンラインショップ：2026年4月6日（月）18:00〜26日（日）23:59
・実店舗：2026年4月6日（月）18:00〜26日（日）閉店時
【通常特典（形態別／先着）】
・特典
［初回限定盤A（Blu-ray／DVD共通）］
でこぼこシール
※メンバーのイラスト絵柄のぷっくりシール
［初回限定盤B（Blu-ray／DVD共通）］
Aぇ! group缶ミラー
［初回限定盤C（Blu-ray／DVD共通）］
Aぇ! groupアクリルチップ
※メンバーの顔（ソロ4種）絵柄のアクリルチップ
［通常盤］
ステッカーシート
※全員集合写真＆メンバーソロ写真他
［おそ松さん盤］
フィルム風シート
※映画のフィルム風シート（メンバーソロ4種）
【Not Sponsored 記事】
【写真】STARTOアイドル、4thシングル「でこぼこライフ」ジャケット写真
◆ Aぇ! group、4thシングル「でこぼこライフ」リリース
「でこぼこライフ」は、6月12日に全国公開となるグループで初主演を務める映画「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」の主題歌で、Aぇ! groupらしさ全開のバンドサウンドにのせて、「急がば回って、ザッツ・オーライ◆（※◆は正しくは「ハート」）」「これでいいのさ！」「ドンウォーリー・ボーイズ / ドンウォーリー・ガールズ」など、圧倒的ポジティブなメッセージの詰め込まれた歌詞が背中を押してくれる応援ソング。怒涛の展開がクセになる、聴けば誰でも絶対にハイテンションになれる楽曲となっている。
◆Aぇ! group、アリーナツアー開催中
またAぇ! groupは現在、全国8都市30公演で開催中のアリーナツアー「Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway」を開催中。4月25日の新潟公演より、「Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway」記念特典付きとなるシングルの予約販売もツアー会場他で決定。詳細は後日告知される。
◆商品概要
Aぇ! group
「でこぼこライフ」
2026.06.17（水）発売
【初回限定盤A】
・CD
M-1「でこぼこライフ」
M-2「タイトル未定」※全形態共通
M-3「Rain Sick」※初回限定盤Aのみ収録
・Blu-ray／DVD（共通）
「でこぼこライフ」Music Video
「でこぼこライフ」Music Video Making
【初回限定盤B】
・CD
M-1「でこぼこライフ」
M-2「タイトル未定」※全形態共通
M-3「サマー・ドラマ」※初回限定盤Bのみ収録
・Blu-ray／DVD（共通）
「タイトル未定」Music Video
「タイトル未定」Making Video Making
【初回限定盤C】
・CD
M-1「でこぼこライフ」
M-2「タイトル未定」※全形態共通
M-3「GET THE FIRE」※初回限定盤Ｃのみ収録
・Blu-ray／DVD（共通）
特典映像
「でこぼこライフ」Photoshoot Making
【通常盤】
・CD
M-1「でこぼこライフ」
M-2「タイトル未定」※全形態共通
M-3「Sweetness」※通常盤のみ収録
【おそ松さん盤】
・CD
M-1「でこぼこライフ」
M-2「タイトル未定」※全形態共通
【特典情報】
【早期予約特典（全形態共通／期間限定）】
・特典名
フレークステッカーセット（メンバーソロ4種）
・早期予約特典受付期間
・オンラインショップ：2026年4月6日（月）18:00〜26日（日）23:59
・実店舗：2026年4月6日（月）18:00〜26日（日）閉店時
【通常特典（形態別／先着）】
・特典
［初回限定盤A（Blu-ray／DVD共通）］
でこぼこシール
※メンバーのイラスト絵柄のぷっくりシール
［初回限定盤B（Blu-ray／DVD共通）］
Aぇ! group缶ミラー
［初回限定盤C（Blu-ray／DVD共通）］
Aぇ! groupアクリルチップ
※メンバーの顔（ソロ4種）絵柄のアクリルチップ
［通常盤］
ステッカーシート
※全員集合写真＆メンバーソロ写真他
［おそ松さん盤］
フィルム風シート
※映画のフィルム風シート（メンバーソロ4種）
【Not Sponsored 記事】