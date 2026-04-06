“羽織り”としても超優秀！【GU】40・50代がヘビロテしたい「春っぽワンピ」

前開きのシャツワンピースは、羽織りとしても使える便利なアイテム。なかでも【GU（ジーユー）】の1枚は、フレアなシルエットと高め位置の切り替えで、スタイルアップも狙えるデザインが魅力です。今回は春らしいストライプ柄に注目し、着こなしの違いを楽しめるおすすめスタイリングを紹介。おしゃれさと落ち着きのバランスがいいアイテムだから、40・50代の大人コーデにも取り入れやすいはず。

ウエストマークでクリーンなカジュアルに

【GU】「フレアシャツワンピース（半袖）」\2,990（税込）

シャツワンピースにベルトを巻いて、ウエストマークでメリハリをつけたスタイル。ベルトのカラーに合わせて黒カーデを肩掛けすることで、コーデ全体が引き締まって見えます。フレアシルエットとのバランスで、きれいめとカジュアルのちょうどいい着こなしに。ジーンズを重ねてラフさを出せば、デイリーにも取り入れやすそうです。

サッと羽織って爽やかな春夏コーデに

前を開けて羽織りとして取り入れれば、軽やかなレイヤードスタイルに。Tシャツ × ジーンズに重ねるだけで、こなれ感のある着こなしが完成します。袖丈長めの半袖ワンピなので、春から夏にかけて活躍してくれそう。袖のロールアップやサイドのポケットなど、ディテールにもさりげないこだわりが感じられます。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

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Writer：Anne.M