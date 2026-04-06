ファッションブランドのearth music&ecology（アース ミュージック&エコロジー）が、人気キャラクター「リラックマ」とコラボレーションしたアイテムを、4月3日（金）から全国の店舗およびECサイト「STRIPE CLUB」で発売している。

earth music&ecologyから「リラックマ」のコラボアイテムが登場

今回はいつもごゆるりマイペースな着ぐるみの「リラックマ」と、いたずら好きでやんちゃな「コリラックマ」、しっかりものの「キイロイトリ」の3キャラクターをピックアップ。キャラクターが持つ"癒し"や"優しさ"の世界観を表現したTシャツや雑貨など、全7型がラインアップしている。

リラックマたちの料理や水やり、くつろぐ姿など日常のワンシーンをプリントした「ブラウジング ロンT」（オフホワイト・チャコールグレー 3850円）や、キャラクターのシルエットをイメージしたキルティングの「シルエットキルトトートバッグ」（アイボリー・シルバー・ブラック 4950円）がお目見えしている。

「リラックマ×earthブラウジング ロンT」（オフホワイト・チャコールグレー 3850円）

「リラックマ×earthシルエットキルトトートバッグ」（アイボリー・シルバー・ブラック 4950円）

フェイスモチーフの「2wayジップハンカチ」（3キャラクター各種 1650円）はペットボトルも収納できる。「Tシャツモチーフキーホルダー」（アイボリー・ブラウン 1980円）は四つ葉のクローバーパーツが付いている。

「リラックマ×earth 2wayジップハンカチ」（3キャラクター各種 1650円）

「リラックマ×earth Tシャツモチーフキーホルダー」（アイボリー・ブラウン 1980円）

ワンポイント刺繍の「マルチボーダーソックス」（3キャラクター各種 2200円）や、「ワンポイント刺繍キャップ」（アイボリー・ブラウン 2970円）、ドット柄の「アソートドットスカーフ」（アイボリー・グレー 2200円）も登場している。



earth music&ecologyのリラックマコラボアイテムは、全国のearth music&ecology店舗およびECサイト「STRIPE CLUB」で発売中。価格はすべて税込み。

「リラックマ×earth マルチボーダーソックス」（3キャラクター各種 2200円）

「リラックマ×earth ワンポイント刺繍キャップ」（アイボリー・ブラウン 2970円）