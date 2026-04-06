『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』北米オープニング週末興行成績No.1 約600億円の大ヒット発進
アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が、北米オープニング週末興行成績でNo.1を獲得。全世界でも約600億円を記録する大ヒットスタートを切った。
【写真】チコとロゼッタのかわいい場面写真
本作は、「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品。2023年に公開され、全世界累計興収約13億ドル（約2000億円）を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く第2作となる。前作に引き続き、アーロン・ホーヴァスとマイケル・ジェレニックが監督を務め、脚本はマシュー・フォーゲル、音楽はブライアン・タイラーが担当する。
日本公開に先駆け、4月1日に北米を含む多数の地域で公開された本作。北米では4252館で上映され、週末3日間の興行収入は1億3094万ドル（約209億1374万円 ※1ドル＝159.72円換算）を記録。さらに、初日水曜日を含む5日間では1億9005万3455ドル（約303億5534万円）に達し、北米初登場週末興行成績でNo.1を獲得した。2026年公開作品としてもオープニング成績は首位となる。
北米でのオープニング5日間の成績は、前作対比で約93％に達する大ヒットスタート（Box Office Mojo調べ／4月6日時点の暫定成績、以下同）。世界80マーケットで公開され、海外では約54000スクリーンで上映。インターナショナル（北米を除く海外）では1億8243万4000ドル（約291億3835万円）を記録し、前作の1億7094万9000ドルを上回るヒットとなった。さらに、54マーケットでオープニングNo.1を獲得している。
ワールドワイド（全世界）では3億7248万7455ドル（約594億9,370万円）の興行収入を記録。オープニング5日間の全世界成績は前作比約99％と、ほぼ前作に並ぶ大ヒット発進となった。
さらに、CinemaScoreではA評価、「Rotten Tomatoes」ではオーディエンススコア89％（4月6日時点）を記録。いち早く本作を鑑賞した観客の間で大きな話題を呼んでおり、「Rotten Tomatoes」には絶賛の声が相次いで投稿されている。
映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、4月24日全国公開。
【写真】チコとロゼッタのかわいい場面写真
本作は、「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品。2023年に公開され、全世界累計興収約13億ドル（約2000億円）を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く第2作となる。前作に引き続き、アーロン・ホーヴァスとマイケル・ジェレニックが監督を務め、脚本はマシュー・フォーゲル、音楽はブライアン・タイラーが担当する。
北米でのオープニング5日間の成績は、前作対比で約93％に達する大ヒットスタート（Box Office Mojo調べ／4月6日時点の暫定成績、以下同）。世界80マーケットで公開され、海外では約54000スクリーンで上映。インターナショナル（北米を除く海外）では1億8243万4000ドル（約291億3835万円）を記録し、前作の1億7094万9000ドルを上回るヒットとなった。さらに、54マーケットでオープニングNo.1を獲得している。
ワールドワイド（全世界）では3億7248万7455ドル（約594億9,370万円）の興行収入を記録。オープニング5日間の全世界成績は前作比約99％と、ほぼ前作に並ぶ大ヒット発進となった。
さらに、CinemaScoreではA評価、「Rotten Tomatoes」ではオーディエンススコア89％（4月6日時点）を記録。いち早く本作を鑑賞した観客の間で大きな話題を呼んでおり、「Rotten Tomatoes」には絶賛の声が相次いで投稿されている。
映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、4月24日全国公開。