◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）

桜花賞へのＶロードを、真っすぐに突き進んでいる。昨年の２歳女王スターアニス（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）。阪神ＪＦ以来４か月ぶりの実戦だが、近年では２１年ソダシ、２３年リバティアイランドがこの臨戦過程で連勝。もはや“黄金ローテ”と言える。高野調教師も「フレッシュさじゃないでしょうか。疲れはないです」とメリットを語る。

阪神ＪＦの直後は当然疲労があり、入念に回復させた。高野師は「牧場の皆さんがすごくいい仕事をしてくれて、いい状態で栗東に移動してきました」と、理想的なバトンタッチを強調。「我々もコンディション重視でやっていけます」と、ダメージのない状態から仕上げを始められたのも大きい。

デビュー前から光るものがあったドレフォン産駒。指揮官は「期待通りに走ってくれた。Ｇ１を勝ってくれた」と目を細めるが、そこから進化も遂げた。「パワーアップしている感じがします」と評するように、筋肉量が増加。「アスリートの部類ですね。脂肪がつかない。大事な筋肉がしっかりついています」。うら若き乙女とは思えないたくましさが強さの秘訣（けつ）だ。

好調ゆえに前進気勢が強くなりすぎることも考えられるが、もちろん普段から対策済み。１週前追い切りもオーバーワークを避ける内容だった。トレーナーは「受けて立つというよりは、スターアニス自身が力を発揮できるように、淡々と馬と向き合って調整していきます」と泰然自若。桜の冠に向けて、死角はない。（水納 愛美）