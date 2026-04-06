ＥＸＩＬＥ ＴＥＴＳＵＹＡが６日、都内で行われたフランケの最先端コーヒーマシン「Ｍｙｔｉｃｏ（ミティコ）」のＰＲイベントに参加した。

ＴＥＴＳＵＹＡとフランケはパートナーシップを提携し、同商品のアンバサダーを担当。自身がプロデューサーであるＡＭＡＺＩＮＧ ＣＯＦＦＥＥの４店舗でも導入しているという。会場に登場すると、「今日はうれしい日になっている。（ＡＭＡＺＩＮＧ ＣＯＦＦＥＥが）１１年目を迎えますが、１１年目の新しいスタートを切れる」と笑顔を見せた。

導入理由についてはＴＥＴＳＵＹＡの一目ぼれだと明かし、「コーヒーの再現性、スピードの問題をどうやったら解決するんだろうと何年も思っていた。初めてＭｙｔｉｃｏに触ったときに『これしかない』と思った。その日の帰り道に全店舗入れますって決めました」と語った。スタッフからの反応も上々で「右肩上がり」と話し、「最初は戸惑いもありました。本当にこれだけでいいのみたいな。でも、タッチ一つで始動するだけだし、片付けや洗浄も楽っていうのは聞いてます」とべた褒めしていた。

今回、商品を導入した記念に、スペシャルコーヒー「Ｍｙｔｉｃｏラテ」も販売。スイスにあるチョコレートとチェリーを使ったラテをオリジナルにブラッシュアップ。自信の一杯を試飲すると「スイス感じるって言いたかったけど、（スイスで）飲んだことが無いので」とぶっちゃけ。それでも「アルプスが見えました。試作品よりさらにおいしくなっている」と胸を張った。