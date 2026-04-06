【新華社蘭州4月6日】中国甘粛省武威市で1972年に出土した漢代の医書「医薬簡」は医学的価値に加え、書道芸術としての価値も兼ね備えている。

甘粛省博物館の李永平（り・えいへい）研究館員によると、医薬簡の文字は縦書きの墨書で、書体は隷書を主体に章草（隷書を簡略化した初期の草書体）も使われている。筆運びは伸びやかかつ自在で、厳格さの中に優雅さがにじみ、自由な筆致の中にも端正さを失っていない。

同館の職員によると、医薬簡の各処方には処方名や病名、症状、薬名、用量、服用法などが記され、構成は厳密で整然としている。薬材の用量は「分」「銖」（古代中国の微細な重量単位）まで精密に記され、煎出（せんしゅつ）にも厳格な規定がある。

李氏は、医薬簡の処方の書写スタイルは現代医療の処方箋の様式を想起させ、その書風は当時辺境の地だった甘粛省の地理的条件とも深く結びついていると説明。漢代にシルクロードの要衝だった河西回廊（甘粛省北西部）ではさまざまな文化が交わり、医薬簡の独特な書風が形成されたとの見方を示した。

「医薬簡は書写の実用性をより重視している」とも述べ、一部の文字の最終画には章草の跳ね上げがあり、偏やつくりにも草書の書き方が用いられていると指摘。「隷書と草書を交互に用いる手法は書写速度を高め、文字の読みやすさも保っている」と語った。（記者/賀晋、白麗萍）