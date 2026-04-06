3月31日に10枚目のシングル「半透明スワロフスキー」をリリースした8人組女性アイドルグループ「SAY-LA」。注目度が高まる中、カラオケDAMの注目企画「DAM HOT!」の2026年4月度アーティストに選出された。

2014年結成した同グループは「3000年に一度の正統派アイドル」を掲げ、オリコンデイリー1位を複数回獲得するなど実績十分。海外公演や大型ライブも成功させ、着実にファン層を拡大してきた。

新体制初シングルとなった「半透明スワロフスキー」はアップテンポでメロディアスな王道サウンドに加え、チャイコフスキーの旋律を取り入れた遊び心ある構成が特徴の意欲作だ。

さらに勢いを加速させるのがライブ展開。4月から5月にかけて開催される「半透明スワロフスキー 阪東名ツアー」は、大阪（4月11日・12日）、東京（5月15日）、名古屋（5月23日・24日）での公演を予定。主要都市を巡る構成で、各地での集客拡大を狙う。

カラオケでの露出増加と全国ツアーを同時展開。武道館公演という大目標へ向け、弾みをつける春となりそう。