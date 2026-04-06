お寺でご祈祷してもらうわんちゃんの光景が、10万再生を超えて笑いを届けています。

お経を唱える住職の後ろで起こった衝撃的な光景には、「涙が出るほど笑った」「まさか住職さんも後ろであんな攻防戦が起きているなんて思わなかったでしょうねｗ」とたくさんの笑顔が寄せられることに。はたして、思わず笑顔になってしまうその光景とは…？

【動画：お寺で『ご祈祷』してもらう犬→住職さんの後ろで…お経どころではない『まさかの状況』】

まるこちゃんの七五三のお祝いにやってきた家族たち

七五三のお祝いにお寺へやってきたわんちゃんが『衝撃的な光景』を繰り広げたと話題になっているのは、YouTubeチャンネル『ブルドッグぶるまるチャンネル』に投稿された光景。

その日、ブルドッグのまるこちゃんと家族たちは、まるこちゃんの七五三のご祈祷をしてもらうためお寺へやってきたそう。ママお手製の絵馬も用意して準備は万端です。

しかし、本堂の中へと入っていったまるこちゃんたちは、そこで衝撃の光景を繰り広げることとなったのでした。

住職の後ろで、まるこちゃんが…

まるこちゃんの健やかな成長を願い、住職にご祈祷してもらうことになった家族たち。本堂では、パパに抱っこされたまるこちゃんが住職の後ろで待機することに。

そして、読経が始まり住職が太鼓を鳴らした瞬間…まるこちゃんと付添人のお兄ちゃん犬ぶるまる君が突然吠え始めてしまったそう！さらには、パパに抱っこされていたまるこちゃんが、パパの腕の中で暴れ始めてしまったのでした。

厳かな空気でお経を唱える住職の後ろでパニック状態になってしまったまるこちゃん一家。そのミスマッチな構図に思わず笑いが込み上げてしまいます。

激しい苦行を終えたパパに労りの声続々

予想外の激しすぎるご祈祷となってしまったパパたち。暴れるまるこちゃんを落ち着かせながらお経を読んでもらうことになったパパは、帰り道で「七五三という苦行だった」と苦笑い。まるこちゃんのお祝いだったはずなのに、修行をしに行った気分だったといいます。

そんなパパの頑張りとママのサポートもあって、無事に七五三を終えることができたまるこちゃん。そんな賑やかな七五三の光景が、たくさんの人に笑顔を届けてくれることとなったのでした。

激しすぎるまるこちゃんの七五三のお祝いの光景には、「あれだけ暴れてるのに抱え続けるパパ丸さんの抱っこ技術すごいｗ」「笑い過ぎでお腹痛いですｗ」「これからも幸せに健やかに過ごしてくださいね」とたくさんの温かいコメントが寄せられることに。

YouTubeチャンネル『ブルドッグぶるまるチャンネル』では、そんな笑顔溢れる毎日を過ごすまるこちゃんとぶるまる君の日常が投稿されていますよ。

まるこちゃん、ぶるまる君、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ブルドッグぶるまるチャンネル」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。