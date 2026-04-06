子猫のお風呂を偵察するわんこたちの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で9万2000回再生を突破し、「愛が溢れてますね」「ホントに可愛すぎる」「これが天国か」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：子猫が『お風呂に初めて入った』結果→なぜか犬たちが『大丈夫？』と覗きに来て…あまりにも尊い光景】

猫ちゃんが遊びに来た♪

YouTubeチャンネル「リリガル Lillie and Garcello」の投稿主さんは、ボーダーコリーのリーリエちゃん、オーストラリアンシェパードのガルチェロくんとの日常を紹介しています。この日、実家に住む猫のたまちゃんが遊びに来ました。

たまちゃんのことが大好きなリーリエちゃん＆ガルチェロくんは、キャリーが開いた途端に大喜び！ガルチェロくんは、たまちゃんの首元を咥えて遊ぼうとしていたといいます。

実は、たまちゃんは、いくつかのハンデを抱えているそう。獣医師さんから「刺激が多い方がいい」と指導を受け、月に1度はリーリエちゃん＆ガルチェロくんと触れ合いの時間を取っているのだそうです。

ビショビショになったのでお風呂へ

遊び好きなガルチェロくんとは対照的に、リーリエちゃんはちょっぴり控えめ。それでも、たまちゃんのことが気になって、少し距離を取りながら見守っていたといいます。

たまちゃんも、優しくて面白い姉兄のことが大好き！お腹を見せて甘えていたとか。

ガルチェロくんのスキンシップが激しくて、たまちゃんはビショビショになってしまいました。そこで、初めてのお風呂に挑戦することに。

たまちゃんをお風呂で洗っていると、リーリエちゃん＆ガルチェロくんが心配して偵察に来たそうです。たまちゃんのただならぬ異変に、心配でたまらなくなったのかもしれません。

わんこたちの優しさにホッコリ

たまちゃんは、なんとかお風呂を済ませることができました。投稿主さんが乾かしていると、2匹が駆け寄って様子を眺めていたそうです。「僕が乾かす！」と、体を舐めようとする一幕も…。

ドライヤーも済ませると、ガルチェロくんがすぐに遊びのお誘い。結果、またまたビショビショになってしまったといいます。すぐに濡らしてしまうけれど、たまちゃんへの想いは誰にも負けないリーリエちゃん＆ガルチェロくんなのでした♡

この投稿には「ビショビショになる運命なんだ…w」「優しい眼差しで見守る姿が尊い」「大好きなのが伝わってきて微笑ましい」などの温かなコメントが寄せられています。

リーリエちゃん＆ガルチェロくんの微笑ましい日常は、YouTubeチャンネル「リリガル Lillie and Garcello」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「リリガル Lillie and Garcello」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。