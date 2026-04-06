きょうから、嵐のライブツアーの名古屋公演が行われます。開演直前のドーム周辺はどんな様子なのか？

【写真を見る】嵐 きょうから3日間 名古屋でライブ! 終了から約1時間｢ナゴヤドーム前矢田｣→｢栄｣に向かう電車を10本増発予定

（松本道弥アナウンサー 午後5時過ぎ）

開演まで1時間を切っています。ナゴヤドーム前矢田駅からバンテリンドームへと向かう2階の通路に来ています。皆さんの表情を見ると、ワクワクした表情と、ちょっと不安そうな表情も見られるんですね。それもそのはずなんです。この並んでいる皆さんはこの後、入場列に並び顔認証などの本人確認をします。その後に自分がどの席に座るか、初めてチケットを見ることができるんです。メンバーには会いたいけどどの席で見られるのかという、ドキドキ・ワクワク感というのが非常によく伝わってきます。

“写真撮影”に2時間並んだファンも

公式駐車場の方を見てみると、こちらもものすごい人です。人が集まっている場所は、嵐のロゴが入ったフォトスポットとなっています。写真を撮るために最長2時間以上待ったという方もいらっしゃいました。

その隣にもフォトスポットがあり、こちらも最長1時間ほど並んだということでした。

グッズ販売は事前予約制… 売り切れも

そしてグッズ売り場には、長蛇の列ができていますが、特に大混雑といった様子はありません。これはグッズ販売も事前予約制で、整理券を配布しているからなんです。30分に1回、ローテーションで回してグッズを販売しているということです。



ちなみに今日はすでに、ポーチや、コースター、ストラップやマグネットなどが売り切れになっているということです。

ライブ終了から約1時間｢ナゴヤドーム前矢田｣→｢栄｣の電車増発

午後2時ごろのナゴヤドーム前矢田駅の様子です。開演の2時間ほど前でも大勢の嵐ファンで大混雑、大賑わいでした。 名古屋市交通局はライブ終了から約1時間、ナゴヤドーム前矢田駅から栄駅方面に向かう電車を10本増発する予定だそうです。



また混雑対策として、名古屋駅に向かう人には、栄駅ではなく久屋大通駅で乗り換えをして、桜通線を利用するよう呼びかけています。