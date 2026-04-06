子どもたちの新年度もスタートです。山形県内のトップを切って尾花沢市の小学校は6日一斉に始業式が行われました。児童たちに今年度の抱負や楽しみにしていることを聞きました。



6日朝8時前の尾花沢市です。



中川悠アナウンサー「まだ少し肌寒い朝。新学期初日、子どもたちが元気に登校しています」



6日朝、尾花沢市の尾花沢小学校では、児童たちが次々と登校し、教員らと元気よくあいさつを交わしていました。

この日、県内では小学校5校、中学校4校で始業式が行われました。このうち、尾花沢小学校では、小学2年から6年までの児童249人が式に出席しました。





尾花沢小学校柏倉常彦校長「自分を幸せにするはじめの一歩は自分を好きになること。自分もハッピー。みんなもハッピー。そんな学校を作っていこう」4年生男子（ことしの1年何頑張る？）「サッカー！勉強。僕はスポーツ頑張る」式が終わった後は、各学年に分かれての集会です。小学校最後の年となる6年生たちは、担任教師と顔を合わせた後、ことし1年間の学年目標などを確認しました。6年2組担任 青柳道彦教諭「卒業まであと206日。すべての人に対して大切にする心を持って6年間の集大成を作っていきたい」6年生（今日から6年生だけど）「友達と仲良くしたり6年生としてリーダーを頑張る」6年生男子（どんな6年生になりたい？）「下級生を引っ張る立派な6年生になりたい」（なれそう？）「めっちゃなれそう」6年生女子（何頑張りたい？）「勉強、算数」6年生女子（楽しみな行事は？）「修学旅行」6年生女子「先生や友達と最後にいい一年だったと言えるようにしたい」県によりますと、県内の始業式のピークは小学校・中学校ともに8日となっています。