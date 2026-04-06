◇プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者・井上尚弥（大橋）＜12回戦＞WBA・WBC・WBO1位、IBF3位 中谷潤人（M.T）（2026年5月2日 東京ドーム）

プロボクシング4団体統一世界スーパーバンタム級王者・井上尚弥（32＝大橋）が6日、TikTokで生配信を実施。前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M・T）との東京ドーム決戦へ「キャリア最大の大一番が待っている。そこに向けて人生懸けて挑んでいく。勝ちにこだわる。それだけ」などと意気込んだ。

「過去最強」と評した中谷戦へ「そういう気持ちで取り組んでいる。（相手は）過去最強だが過去最強の井上尚弥が見せられる」と決意表明した。

またフェザー級転級時期にも言及し「フェザー級が最終チャレンジ」と明かした。これまで東京ドームでの中谷戦がスーパーバンタム級「集大成」と明かしてきたが「中谷戦ともう一つくらいかな、何となく。一つやりたいなと思っている試合がある。それが終わればラスト挑戦でフェザー級（に上げる）」とスーパーバンタム級で残り2戦を戦う意向を示した。

フェザー級で“標的”とする王者には明言せず「すぐ上げるわけではないので、その時のチャンピオンと決めていきたい」と発言した。

これまで『Departure』と『バトル・オブ・モンスター』の2曲を使い分けてきた入場曲については「もう決まっているが、東京ドームの試合がどんな演出にしてどう盛り上げているかを考えている」と明かし「当日までシークレット」といたずらっぽく笑った。