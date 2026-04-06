ひとり芸日本一決定戦「R−1グランプリ2026」で優勝した今井らいぱち（38）が6日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。所持している資格を明かし、1分ネタを披露する場面があった。

番組中、セットを転換することとなり、MCの「ハライチ」澤部佑は「なんとここで、R-1王者、今井らいぱちが特技というか、見せていただけると」と今井が1分ネタを披露すると紹介した。

今井はスタジオの後方でジャケットを脱ぎ、シャツ姿になると「僕は体育の教員免許を持っていまして」と告白。「で、逆立ちが得意なんですよ」と言い、「今から三点倒立をまずして、パッと手を放して、頭だけの一点倒立になり、倒れるまでの間に“あるある”を一つ言います」と予告した。

「坊主（丸刈り）なんで、坊主あるあるを一つ言いたいと思います。いきます！」と叫び、三点倒立。足をそろえた美しい姿にスタジオからは拍手が起こった。

続けて「手を離し、倒れるまでの間に言います！行きます！」と話して手を離し、真横に倒れながら「シャンプーいらん！」とぶっちゃけた。

これにスタジオは大爆笑。MCの「ハライチ」岩井勇気は「あるあるとかじゃない、事実じゃん」とツッコミを入れた。

今井はさらに「これもし何かお題をいただけたら即興でもできますし」と豪語し、MCのフリーアナウンサー・神田愛花は「ぽかぽかあるある」をリクエスト。今井が再び三転倒立をすると、岩井は「これが凄いんだよ」と驚きの声を上げた。

そこから今井は「ぽかぽかあるあるですね」「ぽかぽかあるあるですね」と繰り返し、「大丈夫ですよ」と熟考したのち手を離し、「え〜、え〜、みんな笑顔になる！」と早口で話して倒れ込んだ。

澤部は「今ぽかぽかあるあるが出なかったのか、もう首、変な形に。大丈夫？」と心配したが、今井は苦笑しながら「もうひねり出しましたよ。良かったです、ありがとうございます」と頭を下げた。