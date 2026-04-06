「母上、あまり大きな声で怒ってはいけませんよ。これは私の大切な兄なのです。」そんなコメントを添えて投稿されたワンちゃんの動画が、Instagramで283万回再生され、話題になりました。動画に出てくるのは、ゴールデン・ドゥードルの福ちゃん。



【動画】大声で長男くんをしかったママに福ちゃんは…

福ちゃんは、ゴールデン・レトリバーとプードルのミックス犬で、真っ白でふわふわの毛並みが特徴です。約1年前、海辺に住む4人家族に迎えられました。



リビングのソファで、ママに叱られてしょんぼりしながら寝転んでいる長男くん。そのすぐ隣には福ちゃんが寄り添い、まるで励ますかのように、前足で長男くんの首元にそっと触れています。



そんな福ちゃんですが、視線はしっかりと少し離れたところにいるママのほうへ。まるで「もう叱らないで」と言わんばかりに、じっとママを見つめています。



“まれにみるブチギレ方”と表現するほど、長男くんを大きな声で叱ってしまったというママに、思わず“吠え散らかした”という福ちゃん。途中から、仲裁するかのようにママと長男くんの間で動かなくなったそうです。



動画には、「母上、あまり大きな声で怒ってはいけませんよ。これは私の大切な兄です。」と福ちゃんの気持ちを代弁するような文章とともに、ママも「ごめんって」とテロップを添えました。



投稿したママ（＠fuku.fukudog）に話を聞きました。



ーー福ちゃんが怒ったような表情を見せたのは、今回が初めてですか？



「今回の状況は初めてでした。よく怒る母親ではあるのですが、福が仲裁に入り、兄をかばったのは初めてなので、申し訳ない気持ちもありつつ、複雑ながら、福が兄を家族と思っているようでうれしかった気持ちもあります」



ーー福ちゃんの普段の性格は？



「とても穏やかでのんびりしたマイペースな子です。よほどのことがない限り吠えませんし、家ではいつも穏やかに“へそ天”で寝ています。遊ぶのも大好きで、元気いっぱいな一面もあります」



ーーご家族にとって福ちゃんはどのような存在ですか？



「私たち家族にとっては、もう『家族の一員』というより『もう1人の子ども』のような存在です。日常の中に当たり前にいてくれて、たくさんの癒しや笑顔をくれる、かけがいのない存在です。



福がいることで、家の空気がふっと柔らかくなるような、そんな感覚があります。また思春期の子どもたちがいますので、そちらの緩和剤といいますか…家族にとって『子はかすがい』の“子”のような役割な気もします」



動画には、300件を超える多くのコメントが寄せられました。



「福ちゃん『あんなに怒らんでもよかったんちゃう』」

「息子くん、ソファに指なぞりして反省してるの可愛い♡」

「お子さんの教育にはどうしてもお説教は付き物だけど、息子さんも絶対的味方がいるのはすごく心強いと思う」

「福ちゃん、仲裁に入ったんですね。賢くて優しい子ですね」

「めっちゃ母ちゃん責めるやん（笑）」



Instagram（＠fuku.fukudog）では、窓辺から海が見える自宅で暮らす福ちゃんとその家族の穏やかで楽しい日常を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・五ヶ瀬 あお）