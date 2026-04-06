【計算クイズ】解けるとすっきり！ 空欄に当てはまる記号は？ 九九の「8の段」がヒント
数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！
ちょっとした空き時間に数字を組み合わせて、思考を柔軟にほぐしてみませんか？パズル感覚で挑戦して、ひらめき力を試してみましょう！
64 □ 8 □ 4 □ 6 = 38
ヒント：まずは左側の「64 □ 8」に注目。ここを割り算にすると、その後の計算がパズルのようにピタッとハマるはずですよ！
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▼解説
左から順番に計算して、答えの「38」を導き出す流れを見ていきましょう。
64 ÷ 8 = 8
8 × 4 = 32
32 + 6 = 38
記号を一つずつ当てはめて等式を完成させるプロセスは、論理的な思考力を高める良い刺激になりますよ。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
ちょっとした空き時間に数字を組み合わせて、思考を柔軟にほぐしてみませんか？パズル感覚で挑戦して、ひらめき力を試してみましょう！
問題：□に入る記号は？次の式の計算結果を考えてみましょう。
64 □ 8 □ 4 □ 6 = 38
ヒント：まずは左側の「64 □ 8」に注目。ここを割り算にすると、その後の計算がパズルのようにピタッとハマるはずですよ！
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正解：÷、×、＋正解は「÷（わる）、×（かける）、＋（たす）」でした。
▼解説
左から順番に計算して、答えの「38」を導き出す流れを見ていきましょう。
64 ÷ 8 = 8
8 × 4 = 32
32 + 6 = 38
記号を一つずつ当てはめて等式を完成させるプロセスは、論理的な思考力を高める良い刺激になりますよ。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)