4つの数字を組み合わせて「38」という数字を作る計算パズルです。大きな数字も割り算をうまく使えば、あとの計算がぐっとスムーズになりますよ。1分以内の正解を目指して、頭をフル回転させてみましょう！

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数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！

ちょっとした空き時間に数字を組み合わせて、思考を柔軟にほぐしてみませんか？パズル感覚で挑戦して、ひらめき力を試してみましょう！

問題：□に入る記号は？

次の式の計算結果を考えてみましょう。

64 □ 8 □ 4 □ 6 = 38

ヒント：まずは左側の「64 □ 8」に注目。ここを割り算にすると、その後の計算がパズルのようにピタッとハマるはずですよ！

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正解：÷、×、＋

正解は「÷（わる）、×（かける）、＋（たす）」でした。

▼解説
左から順番に計算して、答えの「38」を導き出す流れを見ていきましょう。

64 ÷ 8 = 8
8 × 4 = 32
32 + 6 = 38

記号を一つずつ当てはめて等式を完成させるプロセスは、論理的な思考力を高める良い刺激になりますよ。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)