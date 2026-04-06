春のゆらぎ肌を潤す。桜とヒノキの香りの「和スパ美容液せっけん 桜」発売
ミス・パリ・グループが展開するSPAブランド「和SPA」は4月1日から、春限定の「和スパ美容液せっけん 桜」を、和SPA銀座店やダンディハウス、エステティック ミス・パリなどの各店頭にて数量限定で発売する。
和スパ美容液せっけん 桜
同商品は、和のこころを追求したブランド理念に基づき、ソメイヨシノ葉エキスやユズ果実エキスなど日本由来の美容成分を贅沢に配合した。季節の変わり目でゆらぎやすい肌を優しく整え、健やかな状態へと導く。
香りはトンカビーンズの甘さにヒノキを重ね、満開の桜を思わせる上品な仕上がりとした。良質なオリーブオイルの配合量を従来比で22%増量したことで、汚れを落としながらもしっとり艶やかな洗い上がりを実現した。
価格は100g入りで7,700円。
和スパ美容液せっけん 桜
同商品は、和のこころを追求したブランド理念に基づき、ソメイヨシノ葉エキスやユズ果実エキスなど日本由来の美容成分を贅沢に配合した。季節の変わり目でゆらぎやすい肌を優しく整え、健やかな状態へと導く。
香りはトンカビーンズの甘さにヒノキを重ね、満開の桜を思わせる上品な仕上がりとした。良質なオリーブオイルの配合量を従来比で22%増量したことで、汚れを落としながらもしっとり艶やかな洗い上がりを実現した。
価格は100g入りで7,700円。