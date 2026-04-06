開封してすぐ本格派！ザーサイやビビンバなど、「おかず中華」シリーズ3種発売
やまうは4月1日、手軽に本格的な味わいを楽しめる中華惣菜漬物シリーズ「ザーサイ」「ビビンバ」「山クラゲ」の3商品を発売する。
おかず中華シリーズ
同シリーズは、単身世帯や共働き世帯の増加に伴う「時短・手軽さ」へのニーズに応え、開封してそのまま食卓に出せる利便性を追求した。ごはんのおかずだけでなく、お酒のおつまみとしても幅広く活用できるラインナップとなっている。
「ザーサイ」は、本場中国四川の製法で熟成させた素材を厚切りにし、ゴマ油とオイスターエキスの旨味をきかせた一品。
「ビビンバ」は、国産大豆もやし、にんじん、わらび、きくらげを彩りよく使用し、コチュジャンで深みのある味に仕上げた。
「山クラゲ」は、茎レタスの茎部分を縦に割いて乾燥させたもので、中国では皇帝菜とも呼ばれている。コリコリとした食感を活かし、さっぱりとした辛味と旨味でまとめている。
いずれも価格は259円。
おかず中華シリーズ
同シリーズは、単身世帯や共働き世帯の増加に伴う「時短・手軽さ」へのニーズに応え、開封してそのまま食卓に出せる利便性を追求した。ごはんのおかずだけでなく、お酒のおつまみとしても幅広く活用できるラインナップとなっている。
「ザーサイ」は、本場中国四川の製法で熟成させた素材を厚切りにし、ゴマ油とオイスターエキスの旨味をきかせた一品。
「ビビンバ」は、国産大豆もやし、にんじん、わらび、きくらげを彩りよく使用し、コチュジャンで深みのある味に仕上げた。
「山クラゲ」は、茎レタスの茎部分を縦に割いて乾燥させたもので、中国では皇帝菜とも呼ばれている。コリコリとした食感を活かし、さっぱりとした辛味と旨味でまとめている。
いずれも価格は259円。