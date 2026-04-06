◇MLB ドジャース8-6ナショナルズ(日本時間6日、ナショナルズ・パーク)

5回6失点で佐々木朗希投手のメジャーワーストを記録したことについてロバーツ監督が試合後コメントしました。

この日2度目の先発マウンドに立った佐々木投手は、初回からヒットを与えるもわずか9球で無失点で抑え、2回に2つの空振り三振を奪うなどテンポよく進んでいきます。3回に2ランを浴びると、4回でもタイムリーと3ランを打たれ計6失点。5回90球を投げて、被安打5、3与四球、5奪三振、6失点の成績でした。

ロバーツ監督は「ミス(失投)の仕方は悪くないミスだったと思う。ラッシングとのコンビネーションも良く、スプリットも速球を活かすのに十分な出来だった。あのイニング(4回)までは非常に効率的だったと思う」とし、「成長は見られた。5回が今日の中で最高の投球だったとも言える。あそこから立ち直って5回を投げきったことは非常に重要だった」とプラスのコメントをしました。

スプリットが不安定だったことについては「私はトレンド(傾向)を見ているが、矢印は上を向いている。全てのスプリットがストライクからボールになる理想的な軌道である必要はない。今日は(4回にホームランを打った)ウッドへの0-2からのスプリットを低めに投げていれば違う結果だっただろう。スライダーの使用率については正確には分からないが、より自信を持って使っているように見える」と分析。

昨季は先発から一時リリーフ、さらに守護神を任されるなど様々な起用法にも適応していた佐々木投手。先発に対して佐々木投手自身もメンタル面を気にするそぶりもありました。「自信を取り戻させようとしているところだ。自信はつき始めている。リリーフとして1〜2イニングを全力で投げる時はあのオーラが出るが、先発としても自信を取り戻しつつある。少しずつ成功を積み重ねることが大事だ。今日の投球全体の内容は良かったと彼に伝えた。彼が5回を投げてくれたことは、次のトロント遠征でも助けになる」と信頼を寄せました。