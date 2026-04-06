希少部位やラムチョップ！帯広「焼肉の虎」でラムジンギスカンまつり開催
ルーキーファームが帯広で展開する個室焼肉店「焼肉の虎」は、5月31日までの期間限定で「ラムジンギスカンまつり」を、本店と木野店で実施する。
ラムロース
同社は、一度も冷凍していない肉の提供にこだわる焼肉店を運営している。
期間中は、前回好評だった「ジンギスカンフェア」をパワーアップさせ、より充実した内容で実施する。今回は赤身の濃厚な旨味と上質な脂の甘みを存分に堪能できるラインナップを用意した。ラムの美味しさを引き出す特製つけダレとともに提供する。
フェア対象商品として、仔羊のロース肉から希少な芯部分を取り出した赤身の高級部位「ラムロース」(1,045円)や、骨付きでジューシーな味わいが特徴の「ラムチョップ」(1,078円)、脂肪が少なく肉本来の濃い味を楽しめる「ラムモモ」(968円)を用意する。
ラムチョップ
ラムモモ
ラムロース
同社は、一度も冷凍していない肉の提供にこだわる焼肉店を運営している。
期間中は、前回好評だった「ジンギスカンフェア」をパワーアップさせ、より充実した内容で実施する。今回は赤身の濃厚な旨味と上質な脂の甘みを存分に堪能できるラインナップを用意した。ラムの美味しさを引き出す特製つけダレとともに提供する。
フェア対象商品として、仔羊のロース肉から希少な芯部分を取り出した赤身の高級部位「ラムロース」(1,045円)や、骨付きでジューシーな味わいが特徴の「ラムチョップ」(1,078円)、脂肪が少なく肉本来の濃い味を楽しめる「ラムモモ」(968円)を用意する。
ラムチョップ
ラムモモ