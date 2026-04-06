¤Ë¤·¤¿¤óÀ¾Â¼À¿»Ê¼ÒÄ¹¡¡Â´¥³¥ó½ª¤¨¤¿AKB48¸þ°æÃÏÈþ²»¤òÄ¾·â¤·Àä»¿¡Ö¤³¤³¤Ë¿Í´Ö¤Î´Õ¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ç£Ô£é£ë£Ô£ï£ë£å£ò¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÀ¾Â¼À¿»Ê»á¤¬£¶Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¤ò¹¹¿·¡££³Æü¤ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£Á£Ë£Â£´£¸¡¦¸þ°æÃÏÈþ²»¡Ê£²£¸¡Ë¤ÎÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡À¾Â¼»á¤Ï¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤òÊÒ¼ê¤Ë¡Ö¤ß¡¼¤ª¤ó¡Ê¸þ°æÃÏ¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¡Ë¤Ï£Á£Ë£Â£´£¸¤Ë£±£³Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤Æ¡¢¤·¤«¤âÁí´ÆÆÄ¤ò£µÇ¯´ÖÌ³¤á¤é¤ì¤¿¸ùÏ«¼Ô¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¤³¤ÎÌÜ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¡¢Èà½÷¤Î¥é¥¹¥È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È³«±éÁ°¤«¤é¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥µ¡¼¥È½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëÀ¾Â¼»á¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥Á¡£¡Ö¸þ°æÃÏ¤µ¤ó¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤ÎÆ»¶Ú¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡Ê¸½ÌòÀ¸¤Î¡Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¡¢¤¼¤Ò¤Í¡¢Ì´¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ß¡¼¤ª¤ó¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢¤¼¤Ò°ú¤Â³¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ò¾Ð´é¤Ë¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¤Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¸þ°æÃÏ¤Ë¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¡£Â´¥³¥ó¤Î·Ê¿§¤¬¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤ò¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢¸þ°æÃÏ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¤´¤¤¹¤¤²ñ¾ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤ÎÉ½¾ð¤â¤¹¤´¤¯¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ä¹Ç¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤ËÌÜ¤¬¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤¿¤Í¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½¼¼Â´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡ÖÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï»ä¤Ï°ìÈÖ´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤Ç¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÀäÂÐÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¯Æü¤¬Íè¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Â¼»á¤Ï¸þ°æÃÏ¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤ò¡ÖÂ¾¿Í¤ò¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤¹¤ë¡×¡Ö¿Í´Ö¤Î´Õ¡×¤ÈÀä»¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤É¤ì¤À¤±£Á£Ë£Â°¦¤¬¶¯¤¤¤«¡¢¶¥¤¤¤Ê¤¬¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢¸þ°æÃÏ¤â¡Ö¤Ï¤¤¡¢¶¥¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸þ°æÃÏ¤Ïº£·î£³£°Æü¡¢£Á£Ë£Â£´£¸·à¾ì¤ÇÂ´¶È¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¡£