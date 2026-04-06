本田紗来、ミニ丈×柄タイツで美脚透ける「透明感すごい」「お人形さんみたい」と反響
【モデルプレス＝2026/04/06】タレントでモデルの本田紗来が4月5日、自身のInstagramを更新。ミニボトムに柄タイツを合わせたコーディネートを公開した。
【写真】芸能三姉妹の18歳末っ子「憧れのスタイル」美脚透けるタイツコーデ
本田は「Ray5月号発売中ですっ！着回し勉強になる〜」と専属モデルを務める女性ファッション誌「Ray」（発行元：株式会社DONUTS／発売元：株式会社主婦の友社）を紹介し、オフショットを複数枚投稿。ビッグシルエットのグレーのパーカーからミニボトムをのぞかせ、透け感のある縦ラインの柄が入ったタイツを合わせたコーディネートでスラリとした美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「透明感すごい」「ずっと見ていたい可愛さ」「大学生感出てる」「憧れのスタイル」「お人形さんみたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】芸能三姉妹の18歳末っ子「憧れのスタイル」美脚透けるタイツコーデ
◆本田紗来、ミニ丈×美肌透ける柄タイツコーデ公開
本田は「Ray5月号発売中ですっ！着回し勉強になる〜」と専属モデルを務める女性ファッション誌「Ray」（発行元：株式会社DONUTS／発売元：株式会社主婦の友社）を紹介し、オフショットを複数枚投稿。ビッグシルエットのグレーのパーカーからミニボトムをのぞかせ、透け感のある縦ラインの柄が入ったタイツを合わせたコーディネートでスラリとした美しい脚を見せている。
◆本田紗来の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「透明感すごい」「ずっと見ていたい可愛さ」「大学生感出てる」「憧れのスタイル」「お人形さんみたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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