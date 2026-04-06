けさ、群馬県で、走行中のトレーラーから突然荷台の部分が外れ、住宅に突っ込みました。住人の女性は衝突の瞬間について、「飛行機が落ちたのかと思った」と振り返りました。

車体を揺らしながら走行する1台のトレーラー。次の瞬間、荷台部分が外れて住宅に衝突します。衝突の瞬間を捉えた防犯カメラには、住宅の外壁が飛び散り、その後、車体が急停車する様子が写っていました。

きょう午前6時50分ごろ、群馬県みどり市の大間々町で、「台車部分が民家に衝突した」とトレーラーの男性運転手（46）から110番通報がありました。

隣家の住人

「急にすごい音がしたんで、慌てて出てみたらこの状態。地響きがすごかった」

トレーラーの運転手や住人にけがはありませんでしたが、荷台は住宅1階の窓枠を突き破り、天井も一部が崩れ落ちてしまっています。

この家に住む女性。当時は別の寝室にいて無事でしたが、荷台が突っ込んだ部屋へ向かうと室内から「空が見えていた」と話します。

被害に遭った住宅の女性

「最初、飛行機でも落ちたのかってすごい音で、この中が煙ですごかった。空が見えちゃった」

棚からは食器がなだれ落ち、破片が散乱していました。

現場は住宅の広がるエリアで、近くには病院や中学校もあります。事故は片側1車線の緩やかなカーブの先で起きました。

なぜ、トレーラーから荷台部分が外れたのでしょうか。詳しい原因は分かっていませんが、映像を見た専門家は…

交通事故調査解析事務所 熊谷宗徳 代表

「（荷台との）接続が甘くて外れてしまったか、それとも劣化等で接続の部分が破損してしまったか、どちらかなんだとは思います」

その上で、“緩やかなカーブ”ということに着目します。

交通事故調査解析事務所 熊谷宗徳 代表

「この緩やかなカーブだと直進に近いようなカーブ、思ったよりも外側に遠心力が働いて、そのまま荷台だけがカーブの外側に脱輪していってしまった（可能性も）」

警察は男性運転手に話を聞くなどして、当時の状況を調べています。