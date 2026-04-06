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「THE SECOND～漫才トーナメント～2025」で王者に輝いた実力派お笑いコンビが、この４月に満を持して東京進出を果たした。新たな環境へ単身で踏み出すことを決めた2人だが、大阪に残る家族と“泣ける”やり取りがあったそうで……。

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そのコンビとは、芸歴19年目のツートライブ。彼らを後輩ではなく“仲間”だと思っているという先輩コンビのミルクボーイの2人と食事をしながら、あらためて東京進出に対する思いを語った。

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漫才の舞台により多く立てるようになることもあって、東京進出を決断したというツートライブ。その“軸”はぶれていないため、周平魂は「生活の場所は変わりますけど、やることはそんなに変わることはない」と落ち着いた表情を見せた。

単身赴任となるため、「大阪に帰って来おへんとも思ってない」という周平魂に、ミルクボーイの内海崇は「上京することについて家族に相談したときの反応は？」と問いかける。

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これに周平魂は「相談はしていないですね」と驚きの返答。妻には「やりたいようにやってくれたらいい」とだけ言われたそうだ。

また、ともに東京に行くという話にもならなかった。というのも、妻は20年のキャリアがある美容師で、自身の仕事を確立している個人。逆に妻が成功して東京へ行くことになったとしても、芸人としてのキャリアを積んでいる自分がついて行くことはなかったはず――そんな現実的な考えが自然と浮かび、一緒に行くかどうか聞くことすらしなかったという。

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夫婦であれば、お互いの仕事を尊重したうえで理解し合えるが、子どもとなると話は別。内海も「お子さんは東京行くことを分かってるの？」と心配そうに尋ねる。

すると周平魂は「分かってますよ」と言いつつ、家庭でのやり取りを明かした。先日、何気なくその日の仕事が東京だと伝えた際、息子からかけられたのは「これ最後じゃないよね」という一言。ミルクボーイの駒場孝も思わず「泣けるね」と視線を落とした。

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一方、相方のたかのりも単身で上京するが、まずは1人で東京に住んで「調査してくる」というスタンスだそう。「良かったら、来たらええやん」と、環境を見たうえで家族を呼び寄せるか判断すると明かした。

コンビとして同じ決断をしながらも、それぞれ異なる形で向き合っている様子がうかがえた一幕だった。

なお、周平魂の東京進出にまつわる家族のエピソードは海原やすよ ともこが司会を務めるバラエティ番組『やすとものいたって真剣です』（ABCテレビ）4月2日放送回で紹介された。

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