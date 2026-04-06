◇TJPW SPRING TOUR 2026 〜NEXT DOOR〜in FUKUOKA 荒井優希、●凍雅（17分26秒 片エビ固め）山下実優○、中島翔子 ※Skull kick（20分1本）（2026年4月5日 アクロス福岡）

東京女子プロレスは5日、アクロス福岡で「TJPW SPRING TOUR 2026 〜NEXT DOOR〜in FUKUOKA」を開催した。地元凱旋のリーダー山下実優が亡き恩師に誓いを立てた。

山下は中島翔子との“初期メン”コンビを組み、現プリンセス・オブ・プリンセス王者・荒井優希、凍雅組と対戦した。荒井の気迫あふれるビッグブーツや凍雅の鋭いエルボーに押される場面もあったが、要所で中島がカバー。息の合った連係を見せると、残り時間3分を切ったところで山下が凍雅にSkull kickを炸裂させ、凱旋試合を白星で飾った。

試合後、マイクを握った山下は、地元で格闘技の基礎を教わり、プロレス入りの道を開いてくれた師匠で、タフス道場代表の松田大次老さんの急逝に言及。「生意気に“大次老”って呼んでたんですけど、大次老のためにも全力で戦いました」と涙ながらに語った。さらに「大次老がいなかったらプロレス人生も始まりませんでした。すごくつらい出来事ですけど、ずっと悲しんでても怒られそうなんで。これからも大次老、見ててください」と、天国の恩師へ誓いを立てた。