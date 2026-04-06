ABEMAの開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』にて、オリジナルバラエティ「完徹～不眠最強芸人決定戦～」が放送される。

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『30時間限界突破フェス』は、4月11日午後3時から12日夜10時にかけて30時間ノンストップで生放送される特別番組。当日はABEMA内の3チャンネルで人気オリジナル番組の特別版をはじめとする企画群を30時間にわたって同時進行するため、視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら楽しむことができる。

4月12日に放送される「完徹～不眠最強芸人決定戦～」は、総勢24名の芸人が36時間一睡もせずにお笑いに挑むバラエティ番組。麒麟・川島明がABEMAのオリジナル番組初MCを務め、見届け人としてとろサーモン・久保田かずのぶ、ゲストにゆうちゃみと私立恵比寿中学の小久保柚乃が出演する。

番組は2つのステージで進行し、まず、しっかり睡眠をとった芸人たちが深夜1時に突然起こされ、久保田かずのぶと令和ロマン・松井ケムリがMCを務める「覚醒～寝起最強芸人決定戦～」の収録に参加。寝起きの状態で大喜利やネタ、リアクション芸に挑戦するが、終盤でこれがニセ番組であることが明かされ、「今と同じことを36時間後にもう一度やってもらう」というルールが告げられる。

そして芸人たちは36時間一切眠ることが許されない状況下に置かれ、眠れば即脱落に。36時間後、生き残った芸人たちが本番の「完徹～不眠最強芸人決定戦～」に臨むという、“寝起き”と“完徹後”という対照的な状態での面白さを比較する構成だ。

参加芸人は、チーム吉本（植田紫帆、鬼越トマホーク、村上健志）、チームマセキ（三四郎、ハンジロウ）、チームものまね（R藤本、兼光タカシ、JP、田島直弥）、チームチャンピオン（河本太、友田オレ、ラブレターズ）、チーム金（大原優一、栗谷、谷拓哉、ロングサイズ伊藤）、チームキャラ（Den、ネコニスズ、ワタリ119）の6チームに分かれ、賞金300万円をかけたチーム戦を繰り広げる。

■川島明（麒麟）のコメント

地上波では絶対できないんじゃないかな。医療チームも存分にスタンバイした中で、自分がプレーヤーだったら絶対に出ないなっていうぐらいのクオリティでした。

そんな中でも、36時間寝ないことで覚醒した芸人さんがいたり、36時間寝ていない人よりイカれたゲストが出てきた瞬間も何度かありました。その辺も一筋縄では終わっていないので、ぜひご覧いただきたいです。

（文＝リアルサウンドテック編集部）