バスケットボールB3リーグのトライフープ岡山は、きのう（5日）、今シーズンのホーム最終戦を戦い、見事白星で飾りました。

（瀬戸大輝記者）

「現在3連勝中と勢いに乗るトライフープ。詰めかけた多くのブースターの前でホーム最終戦も勝利を目指します」

（ブースター）

「前のシーズンよりすごい上位に上がっていて、楽しかった」

「圧倒的に勝ってほしいです」

「かっこいい姿を見せてほしいです」

「がんばれトライフープ！」

前日も勝利し、4位のトライフープ。すでに進出を決めているプレーオフの初戦をホームで戦うために、負けられない試合が続きます。今シーズンのホーム最終戦の相手は6位の立川ダイスです。



トライフープは第1クォーター、チームの司令塔・横川が切り込んでリードを奪うと、23歳の成長株・中村！そして、今シーズン2年ぶりにトライフープに復帰した若狭が、3ポイントを決める活躍で会場を沸かせます。



その後も、トライフープは攻勢を緩めず、頼れるベテラン・向井と、チームの点取り屋・ハンカーソンの3ポイントなどでリードを広げ、75対68でホーム最終戦を白星で飾りました。



次節は今月10日と11日、アウェイで東京八王子ビートレインズと対戦します。