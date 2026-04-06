ＴＨＥグローバル社<3271.T>はこの日の取引終了後、大東建託<1878.T>から非公開化を目的とするＴＯＢを受けたことを明らかにした。ＴＯＢ価格は１株１２８０円。



大東建託グループが持つ資本力や事業基盤、人的資本を活用し、更なる成長を実現する狙いがある。買い付け予定数は１３６０万９２４株（下限４１６万５６００株、上限設定なし）、買い付け期間は４月７日～５月２２日。ＴＯＢ成立後にグローバル社株は上場廃止となる予定で、これを受けて東京証券取引所は６日付で同社株を監理銘柄（確認中）に指定した。



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出所：MINKABU PRESS