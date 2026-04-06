ABEMA開局10周年記念特番『30時間限界突破フェス』内にて、『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』が4月12日午前11時より生放送される。

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『30時間限界突破フェス』は、ABEMAが4月11日に開局10周年を迎えることを記念した特別番組。4月11日午後3時から12日夜10時にかけて、人気オリジナル番組の特別版をはじめとする多数の企画を、30時間にわたりノンストップで生放送する。

『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』は、MCのMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーが、映像を通してさまざまな女性の生きざまに触れながら“女性の幸せ”について語り合う人気バラエティ番組 『ダマってられない女たち』の特別編。芸能界復帰後初の生放送となる小島瑠璃子、日本のテレビから姿を消してから約8年ぶりの生放送出演となる松居一代、夫婦揃っては初のスタジオ生出演となる梅宮アンナ＆世継恭規夫妻、実業家のMALIA.がゲストとして出演する。

（文＝リアルサウンドテック編集部）