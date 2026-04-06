

4月第1週の上昇率ランキングの上位には金価格の上昇を受け、南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカなどの金鉱企業の株式を中心に鉱業株式を主要投資対象とするファンドが並びました。



下落率ランキングでは1位の「ＵＢＳ原油先物ファンド」はベンチマークであるＵＢＳ ＣＭＣＩ指数のＷＴＩ原油指数（円換算ベース）に概ね連動させるように運用しています。下落率上位3ファンドは期中に分配はしておらず、ファンドの値下がりは保有資産の値下がりによるものです。





○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 +14.10％ ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンＢコース

運用会社:ブラックロック・ジャパン



2位 +14.06％ ブラックロック・ゴールド・ファンド

運用会社:ブラックロック・ジャパン



3位 +14.05％ ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンＡコース

運用会社:ブラックロック・ジャパン







○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 -6.00％ ＵＢＳ原油先物ファンド

運用会社:ＵＢＳアセット・マネジメント



2位 -5.57％ アジア半導体関連フォーカスファンド（ライジング・セミコン・アジア）

運用会社:ＳＢＩ岡三アセットマネジメント



3位 -4.61％ デジタルヘルス株式ファンド

運用会社:Ｔ＆Ｄアセットマネジメント



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