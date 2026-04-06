沖縄・辺野古沖で船が転覆し、修学旅行中の高校生を含む2人が死亡した事故。亡くなった生徒の父親が心境をつづっています。

【写真を見る】【辺野古沖転覆事故】死亡した同志社国際高女子生徒の父親がつづった心境「心の整理などつくはずもなく…」 学校側の安全管理について「現地での引率放棄をよしとした感覚に言葉失う」

【「note」 武石さんの父親の投稿より】

「私たちは、辺野古で発生したボート転覆事故で、次女を亡くしました」

「初めて会った取引先の人にも自慢をしてしまうくらい明るく、優しく、聡明な子でした」

インターネットの投稿サイト「note」につづられた高校生の父親の心境。3月16日、沖縄県名護市辺野古沖で、修学旅行中だった同志社国際高校の生徒らが乗る船2隻が転覆し、2年の武石知華さん（17）と船長（71）の2人が死亡しました。

「知華のことを正しく伝えたい」と投稿はじめる

武石さんの父親は3月28日から、「知華のことを正しく伝えたい」という思いでインターネットに投稿を始めました。2歳から11歳までジャカルタで過ごしたという武石さん。帰国後の2021年、自由な校風と英語力を伸ばせる環境に魅力を感じ、同志社国際中学に入学しました。毎日おしゃれをして登校していたと振り返ります。

【「note」 武石さんの父親の投稿より】

「あと3分、髪のセットを早く終わらせてくれれば、朝の送りも急がなくて済むのに、と毎日心の中で笑いながら思っていました」

「アメリカの大学を中心に具体的な進路を描き…」そんな矢先の出来事

高校ではアメリカの大学のプログラムにも通い、具体的な将来も描いていました。



【「note」 武石さんの父親の投稿より】

「アメリカの大学を中心に具体的な進路を描き、親に負担をかけない方法まで調べていました」

「マイアミでの世界大会に通じる弁論大会に友達とエントリーをしたり、今まで以上に未来に向かって頑張っているのが感じ取れていた最中、今回の突然の出来事となりました」

いわゆる「抗議船」に乗ること 父親は当日まで知らず

修学旅行先の沖縄で事故に巻き込まれた、武石さん。7つの研修コースのうち武石さんが選んだのはボートに乗って海から辺野古を見た後、美ら海水族館を見学するグループでした。なぜ、そのコースにしたのか、母親が尋ねると、武石さんは「お友達と綺麗な珊瑚礁を見るほうが楽しそうじゃん」と話したそうです。



父親は事故当日まで武石さんが基地の移設に反対するいわゆる「抗議船」に乗ることは知らなかったといいます。



【「note」 武石さんの父親の投稿より】

「特定の政治的立場に偏った、あるいはそう誤解されかねない活動を教師主導で行うことは教育基本法の理念に反する問題です」

教員同乗せず「言葉失う」

そのうえで、教員が船に同乗していなかった点など学校側の安全管理について。



【「note」 武石さんの父親の投稿より】

「現地での引率放棄をよしとしたその感覚には言葉を失います」



武石さんの父親は、「心の整理などつくはずもなく苦しんでいる」としながらも、事故の事実解明につながればとの思いで情報発信を続けています。