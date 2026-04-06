◇JABA静岡大会予選リーグ TDK5―1Honda鈴鹿（2026年4月6日 浜松）

TDKが終盤の本塁打攻勢で逆転勝ちし、2勝1敗で今大会を終えた。1点を追う8回に、代打・青木龍成外野手（29）が逆転の決勝2ラン。2―1の9回には打川和輝内野手（25）が左越えへ3ランを放ち、試合を決めた。

「自分のスイングをして、いい打球を打つことを心がけていて、それがいい結果につながりました。みんなが打てなかった時に1本出すのが今年の目標。やってきたことが、きょうの一打に現れたと思います」

入社8年目を迎えた左の好打者が、チームに勝利をもたらした。1点を先制された直後の8回。無死二塁から1死二塁と局面が後退した場面で代打を告げられた。カウント1―1からの3球目。やや内寄りの直球を振り抜くと、両翼99・1メートルある右翼席への逆転2ランとなった。松田仁監督は「期待を込めて送り出しましたが、150点の仕事をしてくれました」と絶賛。ベンチの期待に見事に応えた。

今大会は全3試合に出場し、6打数5安打の打率・833、3打点。スタメンだった4日の日本製鉄東海REX戦では3安打を放った。好調をキープできた要因はどこにあるのか。布石となったのは、昨シーズンのパフォーマンスだった。

「昔は反応で打っていましたが、昨年は少し反応の悪さを感じるところがありました」

昨季の主要公式戦は打率・226と本来の力を発揮することはできなかった。悔しい経験を踏まえ、今オフはタイミングの取り方を修正。「真っすぐも変化球も泳ぐというわけではないですが、前で捉える意識でタイミングを取っています」。スイングの始動を従来より早めたことで、得意としてきた前で捉えるスタイルにうまくハマった。

「強いチームを相手に3試合とも凄くいい試合をできた。チームとしての成長を感じましたし、課題も見つかったので（都市対抗予選に向けて）しっかりやっていきます」

打線は3試合で21得点4本塁打と好調。この日は先発した左腕・佐藤開陸投手（25）が5回2安打無失点に封じるなど、収穫の多い静岡大会となった。

▼松田仁監督 後半は打者陣が本当に粘って、よくやってくれた。ただ、その前にピッチャーの粘りと頑張りがあったからこそ、終盤の攻撃につながったと思います。ベテランの小島、鈴木の次のピッチャーを競争している中で、佐藤開陸は素晴らしいピッチングで凄くいいアピールになった。決勝トーナメントには進めませんでしたが、いいところはたくさんあった。この経験をしっかり生かして、都市対抗2次予選に向けてやっていきます。