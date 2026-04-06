「にしたんクリニック」などの運営で知られるエクスコムグローバルの西村誠司社長が6日、自身のTikTokを更新した。3日に開催されたAKB48・向井地美音の卒業コンサートを現地で鑑賞し、その熱狂の様子と舞台裏を公開した。

AKB48に13年間在籍し、グループの顔である「総監督」を5年間も務め上げた“功労者”向井地のラストステージを見届けるべく、西村社長は「みーおんＴシャツ」を着用し、ペンライトを手にして会場へ。入場ゲートに押し寄せる凄まじい数のファンを目の当たりにし「僕もファンと同じ熱量を保ちながら、頑張って応援したい」と、一人の“ファン”として参戦する姿勢を見せた。

終演後、西村社長はAKB48のメンバーへ直接メッセージを送った。向井地が果たしてきた役割を「皆さんが再び東京ドームに立つ道筋を、みーおんが作ってくれた」と高く評価。そのバトンを受け取った後輩に対し「夢の東京ドームを実現することが、みーおんへの恩返しになる」と熱く語りかけた。さらに、卒業する向井地本人に対しても「これからは、僕と一緒にオタクとしてAKBを応援していきましょう！」と呼びかけた。

対談動画の中で、西村社長は向井地の人間性に深く感銘を受けたことを明かしている。「アイドルとしてだけでなく、人間としてこんなに人間性が高い人はいない。周りの人間がいかにハッピーになるかを体現している『人間の鑑』だ」と、最大級の賛辞を贈った。

これに対し、向井地は「広い会場だけど、一人ひとりの表情が見えて、みんなに恩返しできた」と晴れやかな表情。後輩たちへのアドバイスを求められると「続けることに価値がある。どんな辛いことも続けていれば、絶対に追い風が吹く日が来る」と、13年間の重みを感じさせる言葉を残した。

30日には、原点であるAKB48劇場での「卒業公演」が控えている。西村社長と「どちらがAKB愛が強いか競いながら応援しよう」と約束した向井地の、ラストまで続く“みーおんストーリー”から目が離せない。