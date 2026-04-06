◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）

フェスティバルヒル（牝３歳、栗東・四位洋文厩舎、父サートゥルナーリア）が、骨折休養明けでのＧ１勝利を狙う。昨年のファンタジーＳで重賞初制覇。しかしその後、左第１指骨の剥離（はくり）骨折が判明し、休養を余儀なくされた。

今回は５か月半ぶりの実戦。四位調教師は「間が空いているのはプラス材料ではない」ときっぱり言いつつも、「牧場でもしっかり乗ってもらっているので、下地は十分できている」と不安はない。背が伸びて、体長も長くなるなど、休養期間で馬体は着実に成長した。

栗東・ＣＷコースでの１週前追い切りは前進気勢が強かったが、「行きたがりながらも我慢できている」と及第点の評価。「やりすぎるとテンションが上がってきそう。バランスを考えながら、徐々に負荷をかけている」と、精神面も考慮した調整ができている。

半兄ミュージアムマイルは昨年の皐月賞馬で、年末には有馬記念も制覇。自身の休養中にグランプリホースとなった。「力は間違いなくいいものを持っている」と四位師。兄に続いて３冠初戦を制し、その先の飛躍も目指す。（水納 愛美）