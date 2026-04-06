「第１４回ＢＦＡ Ｕ１８アジア選手権」（９月、台湾・台北）に出場するＵ―１８日本代表候補強化合宿に参加していた北海の最速１４７キロ右腕・森健成（２年）が６日、チームの全体練習に合流した。２年連続夏の甲子園出場と日本代表入りを目指し、貴重な経験を成長につなげていく。

今秋のドラフト候補ら高校野球界を代表する選手との合宿を終え、森が充実の表情で北海道に帰ってきた。２年生の選出は４人のみ。岡田龍生監督（東洋大姫路）からも期待の声をかけられた右腕は、「吸収するものばかり。高いレベルで３日間を過ごすことが出来た」と振り返った。

合宿中には、シート打撃に２度登板。最速１４５キロを計測するなど世代トップクラスの打者１４人を２安打に抑えた。北海道では空振りを奪えていた決め球をバットに当てられるなど、レベルの高さを感じながらも「思ったより通用したのかな。まっすぐで空振りが取れたので、自分のまっすぐに自信がつきました」とうなずいた。

同部屋は横浜のエース右腕・織田翔希投手（３年）で、投球時の体の使い方やカーブの握り方などについて直接指導を受けた。織田が毎朝、夜に欠かさず１時間のウォーキングを行う姿を目の当たりにし、野球に対する姿勢も学んだ。また、昨夏の甲子園で優勝に貢献した沖縄尚学の左腕・末吉良丞投手（３年）とキャッチボールをする機会にも恵まれ、「グラブが壊れるかと思った。球威、ノビは今までに見たことのないボール。びっくりした」。初めて感じた衝撃は、今も左手に残っている。

昨夏は１年生ながら甲子園１回戦で先発し、自己最速１４７キロをマークするも３回２失点。ほろ苦い聖地デビューとなり、「球が速いピッチャーより勝てるピッチャーになって甲子園で勝っていきたい」。「高校ＢＩＧ３」の両投手から得た学びを生かして夏に甲子園切符をつかみ、１年ぶりの大舞台でのリベンジを誓った。