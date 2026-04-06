チャンピオンシップに向けて決意を語った埼玉上尾の内瀬戸真実主将（右）とNEC川崎の山田二千華主将

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　バレーボールの国内最高峰「大同生命ＳＶリーグ」女子のレギュラーシーズン（ＲＳ）上位８チームが進むチャンピオンシップ（ＣＳ）の記者会見が６日、都内で行われ、出場８チームが出席した。

　ＲＳ８位ギリギリでＣＳ進出が決まった埼玉上尾メディックス（埼玉上尾）のアウトサイドヒッター・内瀬戸真実主将は「チームスローガン『一丸』のもと選手、スタッフ全員で１％の成長を求めて戦っていきます」と意気込んだ。１０日から始まる準々決勝では、敵地でＲＳ１位のＮＥＣレッドロケッツ川崎（ＮＥＣ川崎）と対戦する。

　昨季はＲＳ５位だったが、今季ＲＳは２３勝２１敗で８位。９位のデンソーと５日の最終戦までし烈な争いが続いた。勝てばＣＳ進出が決まる５日のホームの岡山戦に臨んだが、１―３で痛恨の黒星。同日のデンソーとＡｓｔｅｍｏの一戦の結果次第となり、吉報は試合後の取材対応中に受けたという。内瀬戸主将は「ホッとしました。ずっと上位を争うチームだったのに、私が主将の時に…と不安がありました」と苦しいシーズンを振り返った。

　首都圏に近い、埼玉・上尾市に拠点を構えるが、初年度の昨季に続いてホーム戦の集客で苦戦した。空席が目立つ日もあり、最大２５００人の観客が入る体育館で５６０人しか来場しない日もあった。「一丸」とスローガン掲げる今季、選手も自ら上尾駅で試合告知のチラシ配りに参加したり、スタッフは雨の中で人通りの多い大宮駅の前で朝、通勤で行き交う人に手渡した。バレー教室やイオンモールでのイベントを通し「選手と関わることで応援して下さる方が増えると思って、なるべく距離を縮めようと思いました」と主将は振り返った。

　元日本代表で３４歳の内瀬戸自身は、２３年に「もうバレーはおなかいっぱい」と一時現役引退した。事務局スタッフなどに従事していたが、今春に小学３年になっためいっ子がバレーを始めたことを機に「私のプレーを見てほしいな」と気持ちが芽生え、今季、２季ぶりにコートに帰ってきた。佐賀でのリーグ戦を見に来てくれためいに「私（内瀬戸）よりうまくなる」と宣言され、「まだ負けていられない」と一層力をもらった内瀬戸。苦しい時期を経て、最後にＣＳ切符を手にした埼玉上尾が、最大の“下克上”を果たしてみせる。