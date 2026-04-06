バレーボールの国内最高峰「大同生命ＳＶリーグ」女子のレギュラーシーズン（ＲＳ）上位８チームが進むチャンピオンシップ（ＣＳ）の記者会見が６日、都内で行われ、出場８チームが出席した。

ＲＳ８位ギリギリでＣＳ進出が決まった埼玉上尾メディックス（埼玉上尾）のアウトサイドヒッター・内瀬戸真実主将は「チームスローガン『一丸』のもと選手、スタッフ全員で１％の成長を求めて戦っていきます」と意気込んだ。１０日から始まる準々決勝では、敵地でＲＳ１位のＮＥＣレッドロケッツ川崎（ＮＥＣ川崎）と対戦する。

昨季はＲＳ５位だったが、今季ＲＳは２３勝２１敗で８位。９位のデンソーと５日の最終戦までし烈な争いが続いた。勝てばＣＳ進出が決まる５日のホームの岡山戦に臨んだが、１―３で痛恨の黒星。同日のデンソーとＡｓｔｅｍｏの一戦の結果次第となり、吉報は試合後の取材対応中に受けたという。内瀬戸主将は「ホッとしました。ずっと上位を争うチームだったのに、私が主将の時に…と不安がありました」と苦しいシーズンを振り返った。

首都圏に近い、埼玉・上尾市に拠点を構えるが、初年度の昨季に続いてホーム戦の集客で苦戦した。空席が目立つ日もあり、最大２５００人の観客が入る体育館で５６０人しか来場しない日もあった。「一丸」とスローガン掲げる今季、選手も自ら上尾駅で試合告知のチラシ配りに参加したり、スタッフは雨の中で人通りの多い大宮駅の前で朝、通勤で行き交う人に手渡した。バレー教室やイオンモールでのイベントを通し「選手と関わることで応援して下さる方が増えると思って、なるべく距離を縮めようと思いました」と主将は振り返った。

元日本代表で３４歳の内瀬戸自身は、２３年に「もうバレーはおなかいっぱい」と一時現役引退した。事務局スタッフなどに従事していたが、今春に小学３年になっためいっ子がバレーを始めたことを機に「私のプレーを見てほしいな」と気持ちが芽生え、今季、２季ぶりにコートに帰ってきた。佐賀でのリーグ戦を見に来てくれためいに「私（内瀬戸）よりうまくなる」と宣言され、「まだ負けていられない」と一層力をもらった内瀬戸。苦しい時期を経て、最後にＣＳ切符を手にした埼玉上尾が、最大の“下克上”を果たしてみせる。