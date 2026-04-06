3月13日、ついに幕を開けた嵐のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」。26年半の活動に終止符が打たれる5月31日のファイナルコンサートを前に、テレビ局では早くも、「後継者」の青田買いが始まっている。

【画像】「メロ男で大好きだよ〜♡♡」テレ朝主演が内定したメンバーの“神ビジュアル”を見る



左からACEesの作間、那須、浮所、深田、佐藤（ジュニアオフィシャルウェブより）

◆◆◆

「松本潤の意向が強く…」バックダンサーに起用

デビュー20周年ツアー以来、実に7年ぶりとなった嵐の有観客ライブ。会場の北海道・札幌ドームはかつてない熱気に包まれた。

「会場周辺には午前中から嵐ファンが集結。チケットに落選したファンも音漏れを聞こうと会場を取り囲んだ。嵐は全33曲を熱唱し、3日間で約15万人のファンを魅了した」（スポーツ紙記者）

そんな晴れ舞台を彩ったのが、嵐の後輩にあたるジュニアから選ばれた総勢20名のバックダンサーだ。元ジャニーズ Jr.で、嵐のツアーに3年間、バックダンサーとして同行した大川慶吾は、嵐とジュニアの関係をこう振り返る。

「嵐さんはバックにつく後輩にも分け隔てなく接して、お年玉をくれたり、誕生日を祝ってくれたりと、いつも気にかけてくれた。後輩からの相談にも『今は事務所がこういう時だから大変だよね』など親身に耳を傾け、後輩を知ってもらいたいからと、ライブでは必ずバックダンサーを紹介する時間を作ってくれた」

ダンスを踊れるジュニアを中心に選抜された今回のメンバーの中には「週刊文春」が既報の通り、ジュニア内ユニット・ACEesの姿もあった。

「ACEesの起用は、演出全般を務めた松本潤の意向が強かったと聞く。ライブ中盤のジュニアの紹介タイムで最初に紹介されたのも彼らでした」（芸能記者）

テレ朝ドラマ主演が内定したメンバー

ACEesは2025年、ジュニア内グループ「美 少年」「HiHi Jets」「7MEN侍」等が解体、再編成された際に結成されたユニット。

「元美 少年の浮(うき)所(しょ)飛(ひ)貴(だか)（24）、那須雄登（24）、佐藤龍我（23）に元HiHi Jetsの作間龍斗（23）、元少年忍者の深田竜(りゅう)生(せい)（23）が合流した王道派アイドル。同時期に誕生したKEY TO LIT（キテレツ）、B&ZAI（バンザイ）と人気を競い、熾烈なメジャーデビュー争いを繰り広げている」（同前）

嵐のバックについたことで、「後継者」として期待が高まるACEes。最近では露出が増え、メンバーそれぞれが俳優としても活躍中だ。

「佐藤は昨年の連ドラ『コーチ』（テレ東）に出演。作間は今年4月期ドラマ『月夜行路―答えは名作の中に―』（日テレ）への出演が決まっている」（同前）

そして今回新たにドラマの主演に内定したメンバーがいることがわかった。

「7月期のテレビ朝日系、オシドラサタデーの枠で、深田が主演を務めます。ドラマには浮所も出演予定です」（テレビ局員）

「今年中にもメジャーデビューさせたい意向」

バラエティや情報番組に多く出演し、「グループの顔」ともいえる浮所は、美 少年時代に数回オシドラ枠で主演を経験。一方の深田も少年忍者時代から『ドラゴン桜』（TBS）などの話題作に出演してきたが、連ドラ単独主演は今回が初めてとなる。起用の裏側を関係者が明かす。

「事務所は今年中にもACEesをメジャーデビューさせたい意向で、各局に売り込んでいる。深田についても事務所側からのゴリ押しがあり、知名度のある浮所と揃っての起用となったそうです」

そんな2人が演じるのは、

「BLタッチのラブコメディ。深田演じる男子高校生が、浮所演じる姉の彼氏に恋心を抱く物語で、クランクインは5月中旬以降を予定しています」（同前）

5月末からは自らのツアーも始まり、多忙を極めるACEes。チャンスを掴み、事務所のエースとなれるか。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年4月2日号）