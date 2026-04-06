タレントの渡辺満里奈（55）が、3日に更新されたタレント・SHELLY（41）のYouTubeチャンネルにゲスト出演。子供たちへの性教育について語った。

動画で渡辺は自身の更年期の症状について赤裸々にトーク。若い人にもホルモンの周期や心のバランスなど、早いうちから自分の体について知ってほしいと訴えた。

SHELLYに「娘さんに、そういう体の話とか気持ちの話ってする機会多いですか？」と聞かれると「小さい時から自分の体について知ってほしいなって凄く思ってたから、ちっちゃい時から例えば、男の子も女の子もそうなんだけど“自分のパンツを汚したら自分で洗いなさい”、生理の時も一緒にお風呂に入って“あぁ！”みたいになった時に“これってね、女の人にはこういう体の周期があるんだよ”って教えてきた」と明かした。

続けて「バウンダリー（自分と他者を区別する心理的・身体的な境界線）のことだったりとか、“ここからここは入っちゃいけないっていうところ、きちんと意識してないとダメだよ”とか“他人のも触っちゃダメだよ”とか、そういうことを言ってきたの」と振り返るも「だけど、思春期過ぎちゃうと言えないの」。

どうやって教えていくかを悩んでいるといい「思春期の性教育は、親より他人にやってほしいと思うから、学校とかでもきちんとした性教育してほしいなって凄く思ってる」と切実な訴え。「それが後々、高年期とかになった時に、自分の体の変化にちゃんと気づくとか、他人を労わってあげられるとか、そういう風になっていくんじゃないかなって」と語った。

渡辺は2005年にお笑いトリオ「ネプチューン」名倉潤と結婚。07年に男児、10年に女児を出産した。