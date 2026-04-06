日本テレビ系「おしゃれクリップ」が５日に放送され、俳優の山崎育三郎、井桁弘恵がＭＣを務めた。

この日は、俳優・梅沢富美男がゲスト。

父として、子どもたちとの関係性を聞かれると、梅沢は「変な親父ですよ。子どものときに連れていってあげる所にも、連れていってあげられなかったからね…」と申し訳なさそうに振り返った。

梅沢は「お父さんとしての役割はなかなか、しなかったから」と話したが、長女は手紙で、幼いときの父との大切な思い出として「小さい頃、２人で銀座に映画を見に行きました。お父さんは普段、全然地下鉄に乗らないのに。私が『電車で行きたい！』と言ったら、迷いながら連れて行ってくれました。帰りに小さい中華屋さんでラーメンを食べながら映画の感想をたくさん話したことを、すごく覚えています」と明かした。

梅沢は「いやね…。人生で一番神経を使ったんじゃないですかね。地下鉄で銀座に。さあ、出口が分からない…。山ほど出口がある。ああ、俺って電車にも乗れない人間になっちゃったのかなぁって」と振り返った。

山崎が「梅沢さんの『はじめてのおつかい』みたいになってますね」と笑うと、梅沢も「まさに、そうです！『はじめてのおつかい』ですね」と目を細めていた。